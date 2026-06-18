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Unreal Engine 6 verschijnt eind 2027 in Early Access

Door Jolien Mauritsz

Epic Games heeft zijn plannen voor Unreal Engine 6 uit de doeken gedaan. De nieuwe engine moet eind 2027 als Early Access-versie verschijnen en voegt Unreal Engine 5 en Unreal Editor for Fortnite samen tot één product. Een volledige release staat ongeveer twaalf tot achttien maanden later gepland. Ontwikkelaars hoeven voorlopig echter niet hals over kop afscheid te nemen van UE5, want Epic belooft bestaande projecten mee te nemen in de overstap.

UE5 en UEFN werden de afgelopen jaren grotendeels naast elkaar ontwikkeld. De komende twee jaar worden beide ontwikkeltakken samengebracht, zodat ontwikkelaars vanuit dezelfde editor traditionele games, projecten binnen Fortnite of ervaringen voor hun eigen ecosystemen kunnen maken. Daarbij wil Epic een harde breuk voorkomen. Actors en Blueprints blijven daarom in de eerste versies van UE6 beschikbaar. Pas wanneer het nieuwe framework volwassen genoeg is, wil het bedrijf deze systemen uitfaseren en conversietools aanbieden.

Een belangrijk onderdeel van UE6 wordt Scene Graph, een nieuw gameplayframework dat op programmeertaal Verse wordt gebouwd. Daarmee wil Epic het makkelijker maken om grote, blijvende online werelden te ontwikkelen en gamecode over meerdere servers te verdelen. Ook content moet eenvoudiger tussen verschillende games en engines kunnen bewegen. Cosmetische items uit Fortnite dienen als eerste proefproject. Het uiteindelijke doel is dat spelers bepaalde aankopen ook in andere ondersteunde games kunnen gebruiken. Daarnaast wil Epic AI-tools inzetten om tijdrovend handwerk te verminderen. Via het MCP-protocol moet UE6 met verschillende modellen kunnen samenwerken, waaronder Claude, Gemini en Codex. Die hulpmiddelen moeten vooral repetitieve taken versnellen, zodat ontwikkelaars meer tijd overhouden voor het creatieve werk.

Unreal Engine 61

De ontwikkeltak van UE6 is inmiddels openbaar zichtbaar via GitHub, maar Epic benadrukt dat het nog niet om een alfa gaat. Voorlopig kunnen ontwikkelaars dus gewoon verder met UE5 en UEFN, zonder hun huidige projecten alvast ritueel te begraven.

Bron: Unreal Engine
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 94 reviews 1445 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
2 weken geleden om 16:26

The Rock is niet zo thuis in dat technische gedoe allemaal. Maar were Unreal 5 niet gezien als het beloofde land? Maar The Great One heeft nou niet echt het idee dat we daar echt al zoveel van geprofiteerd hebben toch??

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