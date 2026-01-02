Vondst bootromkey maakt PS5 jailbreak een kwestie van tijd

Voor Sony is het een scenario waar men nachtmerries van krijgt, maar voor gamers die niet kunnen wachten op een PS5 met custom firmware is het een droom: een jailbreak. Weg met de restricties die Sony PlayStation je oplegt en lekker je eigen systeemsoftware runnen op je PS5, waardoor je de poorten richting het spelen van illegale games wagenwijd openzet. Het gros van de gamers verkiest het om geen risico te nemen en die restricties voor lief te nemen, maar wie zich niet wil laten afremmen door Sony's regels lijkt een stap dichter bij diens doel nu vermeende bootromkeys online zijn opgedoken.

Ter verduidelijking, de zogeheten 'level 0'-bootromkey vormt een opstartbeveiliging die tijdens het aanzetten van je PlayStation 5 controleert of je bootloader legitiem is een geen protocollen draait die niet thuishoren op je PS5. Zodra de bootloader geverifieerd is door de bootromkey, start je PS5 verder op en laadt het diens besturingssysteem. Door die bootromkey volledig te omzeilen zou je dus custom bootloaders kunnen draaien en voilà, ineens heb je een PS5 met custom firmware.

Nu men die vermeende bootromkey dus heeft ontdekt is het voor hackers een kwestie van tijd voordat men deze weet te kraken. Voor Sony is dat het ergst denkbare scenario, vooral omdat deze bootromkey fysiek aanwezig is in de PS5-apu en dus niet softwarematig te patchen valt. Men kan het dus alleen voorkomen door een hardware revisie, waardoor de huidige consoles allemaal te jailbreaken vallen zodra men die bootromkey heeft weten te kraken.

Klinkt gemakkelijk, maar dat is het vooralsnog niet gebleken. Hackers proberen al langer de PS5 te jailbreaken, maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Maar goed, men is dus wel een stap dichterbij. Tot die tijd is het aan Sony om uit te vogelen hoe men de schade kan beperken, waarvoor men eens kan informeren bij diens concurrentie. Nintendo is namelijk behoorlijk behendig gebleken in het opsporen van illegale software op diens consoles, wat maar weer eens blijkt uit de enorme hoeveelheid gebrickte Switch consoles.

Bron Thumbnail: Dualband