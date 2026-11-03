Voormalig XBOX-COO ontkent beleidsovertreding

Helen Chiang maakte lange tijd deel uit van het Microsoft-team. In juli werd ze benoemd tot de eerste COO (operationeel directeur) ooit binnen de XBOX-divisie. Dit heeft slechts drie maanden geduurd, voordat ze uit het bedrijf werd gezet of vertrok. Nu zegt ze dat haar zaak niet goed is afgehandeld.

Haar vertrek verliep redelijk stilletjes. Een anonieme bron beweerde later dat ze was ontslagen vanwege beleidsovertredingen. In een uitgebreide LinkedIn-post ontkent ze deze geruchten. Ze stelt dat ze XBOX niet heeft verlaten omdat ze vertrouwelijke informatie naar de pers had gelekt, bij een concurrent aan de slag was gegaan, een beter aanbod had ontvangen of zich schuldig had gemaakt aan discriminatie, pesterijen of fraude. Waarom ze wél het bedrijf heeft verlaten, laat ze in het midden.

In haar post gaat ze in op haar normen en waarden, zoals eerlijkheid, verantwoordelijkheid en anderen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Ze zegt ernstige zorgen te hebben over de manier waarop deze normen tijdens de afhandeling van haar zaak zijn toegepast. Het blijft toch wat dubieus, met name omdat ze hiervoor twintig jaar bij Microsoft heeft gewerkt.

Ze sluit haar bericht af met "This is not how I ever imagined my story here would end. And it is not the whole story."