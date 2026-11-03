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Voormalig XBOX-COO ontkent beleidsovertreding

Door Hannah Herzberg
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Helen Chiang maakte lange tijd deel uit van het Microsoft-team. In juli werd ze benoemd tot de eerste COO (operationeel directeur) ooit binnen de XBOX-divisie. Dit heeft slechts drie maanden geduurd, voordat ze uit het bedrijf werd gezet of vertrok. Nu zegt ze dat haar zaak niet goed is afgehandeld.

Haar vertrek verliep redelijk stilletjes. Een anonieme bron beweerde later dat ze was ontslagen vanwege beleidsovertredingen. In een uitgebreide LinkedIn-post ontkent ze deze geruchten. Ze stelt dat ze XBOX niet heeft verlaten omdat ze vertrouwelijke informatie naar de pers had gelekt, bij een concurrent aan de slag was gegaan, een beter aanbod had ontvangen of zich schuldig had gemaakt aan discriminatie, pesterijen of fraude. Waarom ze wél het bedrijf heeft verlaten, laat ze in het midden.

In haar post gaat ze in op haar normen en waarden, zoals eerlijkheid, verantwoordelijkheid en anderen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Ze zegt ernstige zorgen te hebben over de manier waarop deze normen tijdens de afhandeling van haar zaak zijn toegepast. Het blijft toch wat dubieus, met name omdat ze hiervoor twintig jaar bij Microsoft heeft gewerkt.

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Ze sluit haar bericht af met "This is not how I ever imagined my story here would end. And it is not the whole story."

Bron: PC Gamer
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 17 reviews 144 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Reacties
Avatar GrandTheftComment
GrandTheftComment
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Die heeft in haar nieuwe functie een nieuwe grote ontslagronde gezien waar ze het niet mee eens is en mocht als dank de deur uit en mag er natuurlijk niet over praten omdat ze anders een grote rechtzaak aan de broek krijgt.

Ik heb moeilijkere verhaalplots gezien bij The Bold and the Beautiful seizoen 24.

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Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Blijven ontkennen! Logisch natuurlijk.

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Avatar AceVentura
AceVentura
lvl12 Clout Farmer
4 uur geleden

Who knows, je gaat natuurlijk niet zeggen dat je onder rokjes heb zitten filmen of de boel bij elkaar gediscrimineerd hebt en daarom de zak heb gekregen, bijvoorbeeld. 
Zal ongetwijfeld een functioneringsdingetje zijn in welke vorm dan ook, en laat het daar lekker bij.

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Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
4 uur geleden

Ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat haar kant van het verhaal legit is.

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Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
5 uur geleden

Ja zal er vast niet voor niks uitvliegen zo ineens uit zo’n functie na 20 jaar en zo kort op zo’n belangrijke functie.
Zeg dan wat er wel is, maar dat zal vast niet kunnen/mogen. Klinkt meer als een gevalletje straatje schoonvegen als je het The Rock vraagt.

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