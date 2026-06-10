Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition komt naar Switch 2

Het maakte dan net geen onderdeel uit van de Nintendo Direct, maar ook Wo Long: Fallen Dynasty komt naar de Nintendo Switch 2 met de complete edition.

De souls-like RPG verscheen voor het eerst in 2023 en maakt nu zijn intrede op de Switch 2. De game speelt zich af vlak vóór de Chinese periode van de Drie Koninkrijken (220–280) en integreert Chinese mythologie in de gameplay. De Complete Edition bevat het basisspel, de drie DLC-pakketten Battle of Zhongyuan, Conqueror of Jiangdong en Upheaval in Jingxiang. Alle aanvullende content, waaronder samenwerkings-DLC's met NARAKA: BLADEPOINT, Lies of P en Nioh 2, zijn ook inbegrepen in de versie voor de Nintendo Switch 2. Bij aankoop van deze versie ontvang je extra content, waaronder een exclusieve in-game armorset.

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Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition verschijnt op 3 september 2026 voor de Nintendo Switch 2.