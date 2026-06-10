Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition komt naar Switch 2
Het maakte dan net geen onderdeel uit van de Nintendo Direct, maar ook Wo Long: Fallen Dynasty komt naar de Nintendo Switch 2 met de complete edition.
De souls-like RPG verscheen voor het eerst in 2023 en maakt nu zijn intrede op de Switch 2. De game speelt zich af vlak vóór de Chinese periode van de Drie Koninkrijken (220–280) en integreert Chinese mythologie in de gameplay. De Complete Edition bevat het basisspel, de drie DLC-pakketten Battle of Zhongyuan, Conqueror of Jiangdong en Upheaval in Jingxiang. Alle aanvullende content, waaronder samenwerkings-DLC's met NARAKA: BLADEPOINT, Lies of P en Nioh 2, zijn ook inbegrepen in de versie voor de Nintendo Switch 2. Bij aankoop van deze versie ontvang je extra content, waaronder een exclusieve in-game armorset.
Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition verschijnt op 3 september 2026 voor de Nintendo Switch 2.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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Tof hoor dat Nintendo zo goed ondersteunt wordt door de ontwikkelaars wereldwijd. Dat had je vroeger voordat de Switch consoles uitkwamen toch niet gedacht dat er soulslikes op een Nintendo console te spelen zouden zijn.
Die alleen maar kiddy games zijn gelukkig wel voorbij, en qua hardware power doen ze ook weer redelijk mee gelukkig.
Soulslike niet mijn ding. De setting is wel volledig mijn ding. Misschien moet ik toch eens gaan proberen.
Hoe zit het met de moeilijkheid wat betreft de Soulslike, is het echt onvergefelijk of val deze in een matigere categorie?
Los van of ik het ooit zal spelen, dit klinkt wel echt als ‘complete edition’ inderdaad.
En als ik heb zal spelen wordt dit wel een ps5. Want spellen in Azië wil ik graag de volledige pracht en praal zien.