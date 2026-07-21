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Wreckreation 2 vliegt onverwachts uit de bocht met aankondigingstrailer

Door Bram Noteboom
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Sommige vervolgen zie je niet direct aankomen. Net zoals Wreckreation 2 die met volle vaart op je af komt gescheurd. Check hier de reveal-trailer!

Waarbij de originele Wreckreation veel nadruk legde op creatie, zoals het maken van je eigen tracks, gooit de sequel het over een andere boeg. Ditmaal zonder THQ Nordic als uitgever gaat ontwikkelaar When Tides Turn aan de slag met een bloedsnelle arcade-racer in een destructieve open-wereld. Ja, het is een gewelddadige bedoeling, waarbij netjes iemand voorrang verlenen er niet inzit. Het is beuken, duwen en crashen om zo als eerste over de finishlijn te snellen. When Tides Turn noemt 'de weg vooruit' het kernpunt van de gameplay-loop. Let dus niet alleen op je eigen bewegingen, maar ook vooral op het tegenliggende verkeer, de linke acties van je rivalen en de risicovolle manoeuvres. Mocht dit soort gameplay je aanspreken, wacht dan niet langer en check het onderstaande beeldmateriaal.

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Wreckreation 2 is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: When Tides Turn
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5182 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Wreckreation 2
Wreckreation 2

Ontwikkelaar

When Tides Turn

Uitgever

When Tides Turn

Release

-

Platforms

PC
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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