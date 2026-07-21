Wreckreation 2 vliegt onverwachts uit de bocht met aankondigingstrailer
Sommige vervolgen zie je niet direct aankomen. Net zoals Wreckreation 2 die met volle vaart op je af komt gescheurd. Check hier de reveal-trailer!
Waarbij de originele Wreckreation veel nadruk legde op creatie, zoals het maken van je eigen tracks, gooit de sequel het over een andere boeg. Ditmaal zonder THQ Nordic als uitgever gaat ontwikkelaar When Tides Turn aan de slag met een bloedsnelle arcade-racer in een destructieve open-wereld. Ja, het is een gewelddadige bedoeling, waarbij netjes iemand voorrang verlenen er niet inzit. Het is beuken, duwen en crashen om zo als eerste over de finishlijn te snellen. When Tides Turn noemt 'de weg vooruit' het kernpunt van de gameplay-loop. Let dus niet alleen op je eigen bewegingen, maar ook vooral op het tegenliggende verkeer, de linke acties van je rivalen en de risicovolle manoeuvres. Mocht dit soort gameplay je aanspreken, wacht dan niet langer en check het onderstaande beeldmateriaal.
Wreckreation 2 is in ontwikkeling voor de pc.
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