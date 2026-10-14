XBOX Nano Controller is speciaal voor de gamer met kleine handjes
Voelt de reguliere XBOX-controller maar grof in de handen? Bekijk dan nu wat de XBOX Nano Controller te bieden heeft.
Vanaf 4 november 2026 wordt deze kleine versie van de XBOX-controller uitgebracht en pre-orders zijn nu al te plaatsen. Ook Nederland valt onder de plaatsen in de wereld die vanaf dag één met de XBOX Nano Controller aan de haal mogen. Met een bescheiden prijskaartje van vijftig piek is dit de ideale oplossing voor de jongste gamers wiens vingertjes nog volop in de groei zijn of de mensen onder ons die simpelweg houden van kleinere controllers. Daarnaast is het design zo gemaakt dat je hem prima in je jaszak kan steken voor je on-the-go game-ervaringen. Je kan hem verder in elke kleur krijgen die je wilt, zo lang het maar wit is.
XBOX
Lijkt jou de XBOX Nano Controller een mooi stukje tech? Laat het ons gerust weten.
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Ohh dit is wel geinig. Bij somigge soort games zou zo'n controller denk ik ook fijner zijn.
https://www.xbox.com/nl-NL/accessories/controllers/xbox-nano-controller
Hier meer info met ook betere foto's.
Wat een gruwelijk apparaat zeg. Ik koop zelden extra controllers maar deze overweeg ik best.
Best grappig feitje trouwens, de originele Xbox flopte in Japan omdat er een controller bij zat naar Amerikaanse/Europese standaarden, veel te groot voor de kleine Japanse handjes. Daar leerde Microsoft snel van want de boel werd aangepast.
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