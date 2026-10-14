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XBOX Nano Controller is speciaal voor de gamer met kleine handjes

Door Bram Noteboom
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Voelt de reguliere XBOX-controller maar grof in de handen? Bekijk dan nu wat de XBOX Nano Controller te bieden heeft.

Vanaf 4 november 2026 wordt deze kleine versie van de XBOX-controller uitgebracht en pre-orders zijn nu al te plaatsen. Ook Nederland valt onder de plaatsen in de wereld die vanaf dag één met de XBOX Nano Controller aan de haal mogen. Met een bescheiden prijskaartje van vijftig piek is dit de ideale oplossing voor de jongste gamers wiens vingertjes nog volop in de groei zijn of de mensen onder ons die simpelweg houden van kleinere controllers. Daarnaast is het design zo gemaakt dat je hem prima in je jaszak kan steken voor je on-the-go game-ervaringen. Je kan hem verder in elke kleur krijgen die je wilt, zo lang het maar wit is.

XBOX Nano Controller 2026XBOX

Lijkt jou de XBOX Nano Controller een mooi stukje tech? Laat het ons gerust weten.

Bron: XBOX Wire
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5673 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Ohh dit is wel geinig. Bij somigge soort games zou zo'n controller denk ik ook fijner zijn.

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Duke all the way!

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

https://www.xbox.com/nl-NL/accessories/controllers/xbox-nano-controller

Hier meer info met ook betere foto's.

Wat een gruwelijk apparaat zeg. Ik koop zelden extra controllers maar deze overweeg ik best.

Best grappig feitje trouwens, de originele Xbox flopte in Japan omdat er een controller bij zat naar Amerikaanse/Europese standaarden, veel te groot voor de kleine Japanse handjes. Daar leerde Microsoft snel van want de boel werd aangepast.

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