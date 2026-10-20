Zoek een vermiste piloot in pixel-art avontuur Graytail

In Graytail ga je op zoek naar een vermiste piloot op een eiland vol geheimen, maar niet alles wat je ziet hoeft echt te zijn. De avonturengame combineert pixel-art met puzzels en actie.

Het verhaal van Graytail begint met de verdwijning van een beroemde piloot boven de Stille Oceaan. Na meerdere mislukte zoektochten raakt de zaak in de vergetelheid. Tien jaar later staat de dochter van de piloot bij detective Kevin op de stoep. Ze wil weten wat er met haar moeder is gebeurd en vraagt hem om hulp. Samen reizen ze naar een klein eiland in de oceaan, waar ze op zoek gaan naar antwoorden. Kevin heeft zelf ook iets om mee te worstelen, want hij kampt met zware hoofdpijn en is afhankelijk van medicijnen. Daardoor weet je als speler niet altijd of je kunt vertrouwen op wat je ziet.

Graytail speelt zich af in een 2.5D-wereld met pixel-art. De gameplay doet denken aan The Legend of Zelda, met een mix van actie, verkenning en puzzels. Je kunt voorwerpen oppakken, gooien en in brand steken. Zo kun je een doos aansteken en in het gras gooien om het vuur te verspreiden. De verschillende acties werken met elkaar samen en bieden meerdere manieren om een probleem op te lossen.

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Graytail verschijnt in november 2027 voor pc en Xbox Series.