2,4 Miljoen opgehaald voor Artsen Zonder Grenzen tijdens SGDQ

Summer Games Done Quick zit er weer op voor dit jaar. Tijdens de zomereditie van de halfjaarlijkse speedrunmarathon is maar liefst 2,4 miljoen dollar opgehaald voor het goede doel.

Wat is Summer Games Done Quick?

De afgelopen week stond volledig in het teken van Summer Games Done Quick. Tijdens deze 24/7-speedrunmarathon spelen ervaren speedrunners uiteenlopende games zo snel mogelijk uit, vaak met indrukwekkende technieken en spectaculaire strategieën. De marathon vindt plaats in Minneapolis, Verenigde Staten, waar fans het evenement ook live kunnen bijwonen.

Toch draait het evenement om meer dan alleen speedruns. Gedurende de hele marathon kunnen kijkers geld doneren voor het goede doel. Tijdens deze editie kwamen 130 verschillende games voorbij. Daaronder bevonden zich bekende speedrun-klassiekers zoals Super Mario 64 en Castlevania: Symphony of the Night, maar ook nieuwere titels als Super Meat Boy 3D en Pragmata.

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Summer Games Done Quick 2026

Summer Games Done Quick zamelt ieder jaar geld in voor Artsen Zonder Grenzen. Om donateurs extra te motiveren, worden tijdens de marathon verschillende donatiedoelen ingesteld. Zo werd de editie van dit jaar afgesloten met een speedrun van Clair Obscur: Expedition 33 door Z3R01337. Hij beloofde bovendien een geblinddoekte speedrun van het eindbaasgevecht tegen Simon, the Divergent Star uit te voeren zodra de grens van 2,4 miljoen dollar was bereikt.

Dat doel werd uiteindelijk ruimschoots gehaald. In totaal werd er dit jaar $2.408.701 opgehaald. Dat is minder dan tijdens Summer Games Done Quick 2025 en minder dan tijdens Awesome Games Done Quick 2026, dat in januari werd georganiseerd ten bate van de Prevent Cancer Foundation.

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Het volgende grote Games Done Quick-evenement is Awesome Games Done Quick, dat van 3 tot en met 10 januari 2027 plaatsvindt in Atlanta. Daarna keert Summer Games Done Quick terug van 20 tot en met 26 juni 2027 in Minneapolis. Fans die liever een GDQ-evenement dichter bij huis bezoeken, kunnen in augustus terecht op gamescom, waar Games Done Quick een speciale mini-editie organiseert.