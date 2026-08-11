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Ace Combat 8: Wings of Theve verheft vliegen tot kunstvorm

Door Rudy Wijnberg
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Bandai Namco en Team Aces lijken vliegen naar een kunstvorm te willen tillen. In de nieuwste 'The Art of Flight'-trailer zien we namelijk diverse straaljagers gracieus door de lucht suizen.

Op 2 oktober 2026 komt Ace Combat 8: Wings of Theve voor PlayStation 5, Xbox Series en pc te verschijnen. In de game beleven we meer verhaal, meer actie en natuurlijk ook meer schoonheid. Dit achtste deel is namelijk voorzien van nieuwe techniek, waardoor de wereld mooier oogt dan ooit tevoren. Mocht je eerder aan de slag willen met de game, dan is dat mogelijk. De Ace Combat 8: Wings of Theve Deluxe Edition verschaft namelijk drie dagen early access tot de game.

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Bron: Bandai Namco
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve

Ontwikkelaar

Bandai Namco Aces Inc.

Uitgever

Bandai Namco

Release

2 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 23:43

Pre order staat!

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