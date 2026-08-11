Ace Combat 8: Wings of Theve verheft vliegen tot kunstvorm

Bandai Namco en Team Aces lijken vliegen naar een kunstvorm te willen tillen. In de nieuwste 'The Art of Flight'-trailer zien we namelijk diverse straaljagers gracieus door de lucht suizen.

Op 2 oktober 2026 komt Ace Combat 8: Wings of Theve voor PlayStation 5, Xbox Series en pc te verschijnen. In de game beleven we meer verhaal, meer actie en natuurlijk ook meer schoonheid. Dit achtste deel is namelijk voorzien van nieuwe techniek, waardoor de wereld mooier oogt dan ooit tevoren. Mocht je eerder aan de slag willen met de game, dan is dat mogelijk. De Ace Combat 8: Wings of Theve Deluxe Edition verschaft namelijk drie dagen early access tot de game.