Ace Combat 8: Wings of Theve verheft vliegen tot kunstvorm
Bandai Namco en Team Aces lijken vliegen naar een kunstvorm te willen tillen. In de nieuwste 'The Art of Flight'-trailer zien we namelijk diverse straaljagers gracieus door de lucht suizen.
Op 2 oktober 2026 komt Ace Combat 8: Wings of Theve voor PlayStation 5, Xbox Series en pc te verschijnen. In de game beleven we meer verhaal, meer actie en natuurlijk ook meer schoonheid. Dit achtste deel is namelijk voorzien van nieuwe techniek, waardoor de wereld mooier oogt dan ooit tevoren. Mocht je eerder aan de slag willen met de game, dan is dat mogelijk. De Ace Combat 8: Wings of Theve Deluxe Edition verschaft namelijk drie dagen early access tot de game.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Gameplay
Muziek speelt een grote rol in Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve pronkt in een nieuwe Developer Diary met de orkestrale soundtrack van de game. Sfeer proeven? Kijk nu de nieuwe Dev Diary!4 reacties
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Lijstjes
Lijstjes: GTA 6 is leuk, maar deze 16 games komen ook in 2026
Ben je het gezwets over GTA 6 helemaal zat? Geen probleem, 2026 kent namelijk nog veel meer gamereleases! Verlies deze 16 games in 2026 niet uit het oog!88 reacties
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Trailer
Future Games Show strikt interview met Ace Combat 8: Wings of Theve-devs
Ace Combat 8: Wings of Theve laat nieuwe gameplay zien tijdens een interview met Future Games Show 2026. De game verschijnt 2 oktober voor PS5, Xbox en pc.0 reacties
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Gameplay
Update Ace Combat 8: Wings of Theve loopt ons door de gameplay heen
Op 4 juni 2026 om 15:00 knalt Ace Combat 8: Wings of Theve door de geluidsbarrière. Dan gaat namelijk de eerste gameplay deep-dive live. Bekijk het hier!4 reacties
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