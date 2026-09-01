Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Ace Combat 8: Wings of Theve zet vol in op de multiplayer

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Vond je de multiplayer in Ace Combat 7: Skies Unknown maar magertjes? Ik ook, maar in Ace Combat 8: Wings of Theve is dat een compleet ander verhaal. De aankomende game van Team Aces kent namelijk een flinke online multiplayerhub!

Ace Combat 8: Wings of Theve lijkt de speelduur flink op te rekken. Naast het standaardverhaal komt de game namelijk vol te zitten met online multiplayeropties. Zo begeven we ons op een vliegbasis, waar we met 99 anderen doorheen kunnen banjeren. Hier kunnen we deelnemen aan de standaard deathmatches, maar ook prepareren voor twee nieuwe modi in de vorm van Co-op Assault en Co-op Warfare. Daarnaast zijn er Limited Time Missions (Scramble) en Emergency Sortie, waarin we met andere spelers de epische oorlogsmachines uit de campagne kunnen aanvallen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Uiteraard kunnen we hier ook grinden om te stijgen in level. Dat grinden doen we gelukkig niet zonder reden. De game zit namelijk tjokvol customisationmogelijkheden. Zo ontgrendelen we nieuwe vliegtuigen, paint jobs, stickers en outfits voor je avatar. En heb je gewoon even geen zin om te vliegen, dan kruip je toch gewoon achter een van de arcadekasten met bijvoorbeeld Pac-Man erop?

Ace Combat 8: Wings of Theve verschijnt op 8 oktober voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Bandai Namco
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2482 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve

Ontwikkelaar

Bandai Namco Aces Inc.

Uitgever

Bandai Namco

Release

2 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Kluut
Kluut
lvl10 Deel van het meubilair
26 minuten geleden

Deel 7 was geweldig.
Kijk uit naar deel 8 😍

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord