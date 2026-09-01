Ace Combat 8: Wings of Theve zet vol in op de multiplayer
Vond je de multiplayer in Ace Combat 7: Skies Unknown maar magertjes? Ik ook, maar in Ace Combat 8: Wings of Theve is dat een compleet ander verhaal. De aankomende game van Team Aces kent namelijk een flinke online multiplayerhub!
Ace Combat 8: Wings of Theve lijkt de speelduur flink op te rekken. Naast het standaardverhaal komt de game namelijk vol te zitten met online multiplayeropties. Zo begeven we ons op een vliegbasis, waar we met 99 anderen doorheen kunnen banjeren. Hier kunnen we deelnemen aan de standaard deathmatches, maar ook prepareren voor twee nieuwe modi in de vorm van Co-op Assault en Co-op Warfare. Daarnaast zijn er Limited Time Missions (Scramble) en Emergency Sortie, waarin we met andere spelers de epische oorlogsmachines uit de campagne kunnen aanvallen.
Uiteraard kunnen we hier ook grinden om te stijgen in level. Dat grinden doen we gelukkig niet zonder reden. De game zit namelijk tjokvol customisationmogelijkheden. Zo ontgrendelen we nieuwe vliegtuigen, paint jobs, stickers en outfits voor je avatar. En heb je gewoon even geen zin om te vliegen, dan kruip je toch gewoon achter een van de arcadekasten met bijvoorbeeld Pac-Man erop?
Ace Combat 8: Wings of Theve verschijnt op 8 oktober voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Deel 7 was geweldig.
Kijk uit naar deel 8 😍