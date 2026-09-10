Agefield High: Rock the School komt ondanks slechte reviews naar consoles
Agefield High: Rock the School komt op 25 september 2026 naar PlayStation 5 en Xbox Series. De nogal tegenvallende game is reeds beschikbaar voor pc en de reviews zijn allesbehalve lovend.
Wat zo mooi had kunnen zijn, is helaas nogal triest tot een einde gekomen. De Bully-achtige opzet wist in onze Agefield High: Rock the School-review één hele ster te scoren, en dat is eigenlijk omdat we momenteel niet lager kunnen gaan. Toch weerhoudt dat de makers er niet van om de game alsnog uit te brengen voor PlayStation 5 en Xbox Series. Mocht je willen kijken of Patrick het bij het juiste eind heeft, dan kan dat vanaf 25 september op PS5 en Xbox Series.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Friendly Reminder: Kijk vanavond om 20:30 uur naar de Game Over Podcast
Even een friendly reminder dat vanavond de nieuwe aflevering van de Game Over Podcast om 20:30 uur live te zien is. Schuif dus gezellig aan en klets mee.0 reacties
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Game review20
Agefield High: Rock The School review - Beter dat je spijbelt
Is Agefield High: Rock The School de spirituele Bully opvolger waar we op hoopte? Frietrick dook in digitale schoolbanken voor een glasharde review.20 reacties
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Bully-achtige Agefield High: Rock the School verschijnt deze augustus
Agefield High: Rock the School heeft een releasedatum. De Bully-achtige schoolgame vol avontuur en kattenkwaad verschijnt op 12 augustus 2026 voor pc.14 reacties
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Trailer
Voel de Bully-vibes in Agefield High: Rock the School
Is dit dan dat spirituele vervolg op Rockstar's Bully waar we op zaten te wachten? Agefield High: Rock the School lijkt de potentie in huis te hebben!5 reacties
Wel ik geloof Patrick op zijn woord en ga deze niet kopen.