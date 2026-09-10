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gamescom 2026

Agefield High: Rock the School komt ondanks slechte reviews naar consoles

Door Rudy Wijnberg
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Agefield High: Rock the School komt op 25 september 2026 naar PlayStation 5 en Xbox Series. De nogal tegenvallende game is reeds beschikbaar voor pc en de reviews zijn allesbehalve lovend.

Wat zo mooi had kunnen zijn, is helaas nogal triest tot een einde gekomen. De Bully-achtige opzet wist in onze Agefield High: Rock the School-review één hele ster te scoren, en dat is eigenlijk omdat we momenteel niet lager kunnen gaan. Toch weerhoudt dat de makers er niet van om de game alsnog uit te brengen voor PlayStation 5 en Xbox Series. Mocht je willen kijken of Patrick het bij het juiste eind heeft, dan kan dat vanaf 25 september op PS5 en Xbox Series.

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Bron: Refugium Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2572 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Agefield High: Rock the School
Agefield High: Rock the School

Reviewscore

1/5

Ontwikkelaar

Refugium Games

Uitgever

Refugium Games

Release

12 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Wel ik geloof Patrick op zijn woord en ga deze niet kopen.

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