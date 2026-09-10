Agefield High: Rock the School komt op 25 september 2026 naar PlayStation 5 en Xbox Series. De nogal tegenvallende game is reeds beschikbaar voor pc en de reviews zijn allesbehalve lovend.

Wat zo mooi had kunnen zijn, is helaas nogal triest tot een einde gekomen. De Bully-achtige opzet wist in onze Agefield High: Rock the School-review één hele ster te scoren, en dat is eigenlijk omdat we momenteel niet lager kunnen gaan. Toch weerhoudt dat de makers er niet van om de game alsnog uit te brengen voor PlayStation 5 en Xbox Series. Mocht je willen kijken of Patrick het bij het juiste eind heeft, dan kan dat vanaf 25 september op PS5 en Xbox Series.