Amazon Luna wordt onderdeel van Prime Video in Nederland
Amazon heeft de volgende stap gezet in het verwerken van games in diens aanbod. Luna is onderdeel van Prime Video, waardoor je op een gemakkelijke manier bij een bibliotheek aan games terechtkomt en de feature wordt naar Nederland gebracht.
Fire TV's in de VS en het VK hadden afgelopen juli al toegang tot deze optie, maar vandaag kondigt Amazon aan dat Prime-leden in nog eens 12 landen in Europa én Noord-Amerika Luna-games kunnen spelen binnen de Prime Video-app. Vanaf vandaag kunnen Prime-leden met een Fire TV in Canada, Frankrijk, Italië en Spanje zonder extra kosten games ontdekken zonder dat ze iets hoeven te downloaden of aan te schaffen. In november staat een verdere uitbreiding gepland naar Oostenrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Polen, Portugal, Zweden en ons koude kikkerlandje Nederland. Zodra deze uitbreiding is voltooid, is de toegang tot Luna via Prime Video op Fire TV beschikbaar in alle veertien landen waar de gaming streamdienst beschikbaar is.
Maak jij gebruik van Amazon Luna? Zou je het willen gebruiken als het gepaard komt met Prime Video? Laat het ons gerust weten.
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"Vanaf vandaag kunnen Prime-leden met een Fire TV in Canada, Frankrijk, Italië en Spanje zonder extra kosten games ontdekken zonder dat ze iets hoeven te downloaden of aan te schaffen."
Ik vraag me af hoe dat zit voor mensen die geen Fite TV hebben, brengt dat dan wel extra kosten met zich mee?
Zomaar een abo uitbreiden zonder extra kosten geloof ik niet zo in.
Heb ook al een keer gebruik gemaakt van Luna. Op de IMac. Kon gewoon gratis Indiana Jones and the Great Circle spelen zonder te betalen of abonnement (heb wel een abonnement op Amazon Prime). Misschien was het een proef ofzo? Heb er verder niet meer naar omgekeken.
Ga er geen gebruik van maken en wil het ook niet icm Prime. Staat sowieso niks tussen wat ik wil spelen of heb het al gespeeld.
Probeer zo min mogelijke abonnementen aan te houden.
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