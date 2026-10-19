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Amazon Luna wordt onderdeel van Prime Video in Nederland

Door Bram Noteboom
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Amazon heeft de volgende stap gezet in het verwerken van games in diens aanbod. Luna is onderdeel van Prime Video, waardoor je op een gemakkelijke manier bij een bibliotheek aan games terechtkomt en de feature wordt naar Nederland gebracht.

Fire TV's in de VS en het VK hadden afgelopen juli al toegang tot deze optie, maar vandaag kondigt Amazon aan dat Prime-leden in nog eens 12 landen in Europa én Noord-Amerika Luna-games kunnen spelen binnen de Prime Video-app. Vanaf vandaag kunnen Prime-leden met een Fire TV in Canada, Frankrijk, Italië en Spanje zonder extra kosten games ontdekken zonder dat ze iets hoeven te downloaden of aan te schaffen. In november staat een verdere uitbreiding gepland naar Oostenrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Polen, Portugal, Zweden en ons koude kikkerlandje Nederland. Zodra deze uitbreiding is voltooid, is de toegang tot Luna via Prime Video op Fire TV beschikbaar in alle veertien landen waar de gaming streamdienst beschikbaar is.

Amazon Luna Prime Video

Maak jij gebruik van Amazon Luna? Zou je het willen gebruiken als het gepaard komt met Prime Video? Laat het ons gerust weten.

Bron: Amazon
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5706 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Solem
Solem
lvl1 Press Start
30 minuten geleden

Amazon Luna zit mee in Prime, net zoals twitch, prime video en Amazon prime.

Waar dit over gaat is dat Amazon Luna (de games) binnenkort beschikbaar worden via de Prime video app, niet het abbonement, want dat is al lang het geval.

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Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

"Vanaf vandaag kunnen Prime-leden met een Fire TV in Canada, Frankrijk, Italië en Spanje zonder extra kosten games ontdekken zonder dat ze iets hoeven te downloaden of aan te schaffen."
Ik vraag me af hoe dat zit voor mensen die geen Fite TV hebben, brengt dat dan wel extra kosten met zich mee?
Zomaar een abo uitbreiden zonder extra kosten geloof ik niet zo in.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
2 uur geleden

Gaan we nu dus met controller kunnen spelen op tv’s via die streamingdiensten dan dus?

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Avatar Ascanir
Ascanir
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Heb net even gekeken en ik kan er al gewoon op via m'n Prime abbo. Even die Star Wars racing game opgestart, maar de resolutie is wel erg laag en kon het ook niet aanpassen voor zover ik kon zien.

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Avatar 🕷️Monojaxx🎃
🕷️Monojaxx🎃
lvl19 Endgamer
3 uur geleden

Heb ook al een keer gebruik gemaakt van Luna. Op de IMac. Kon gewoon gratis Indiana Jones and the Great Circle spelen zonder te betalen of abonnement (heb wel een abonnement op Amazon Prime). Misschien was het een proef ofzo? Heb er verder niet meer naar omgekeken.

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Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Ik heb Amazon Prime, betekend het dat ik het dan ook kan gaan gebruiken zodra het hier is? Of hoe zit dit? Ook wel benieuwd of ik t dan kan gebruiken via de Prime app op de PS5 of niet.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
3 uur geleden

Ga er geen gebruik van maken en wil het ook niet icm Prime. Staat sowieso niks tussen wat ik wil spelen of heb het al gespeeld.
Probeer zo min mogelijke abonnementen aan te houden.

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