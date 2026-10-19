Amazon Luna wordt onderdeel van Prime Video in Nederland

Amazon heeft de volgende stap gezet in het verwerken van games in diens aanbod. Luna is onderdeel van Prime Video, waardoor je op een gemakkelijke manier bij een bibliotheek aan games terechtkomt en de feature wordt naar Nederland gebracht.

Fire TV's in de VS en het VK hadden afgelopen juli al toegang tot deze optie, maar vandaag kondigt Amazon aan dat Prime-leden in nog eens 12 landen in Europa én Noord-Amerika Luna-games kunnen spelen binnen de Prime Video-app. Vanaf vandaag kunnen Prime-leden met een Fire TV in Canada, Frankrijk, Italië en Spanje zonder extra kosten games ontdekken zonder dat ze iets hoeven te downloaden of aan te schaffen. In november staat een verdere uitbreiding gepland naar Oostenrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Polen, Portugal, Zweden en ons koude kikkerlandje Nederland. Zodra deze uitbreiding is voltooid, is de toegang tot Luna via Prime Video op Fire TV beschikbaar in alle veertien landen waar de gaming streamdienst beschikbaar is.

Maak jij gebruik van Amazon Luna? Zou je het willen gebruiken als het gepaard komt met Prime Video? Laat het ons gerust weten.