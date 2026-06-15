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Assassin's Creed Shadows toont allerlaatste contentupdate

Door Joey Visser

Ongeveer een jaar en drie maanden na de release van Assassin's Creed Shadows is het tijd voor de laatste contentupdate van de game. Ubisoft pakt daarom nog één keer groots uit met nieuwe verhalende content en extra uitdagingen voor de doorgewinterde spelers.

De update brengt een gratis nieuwe verhaallijn genaamd Black Tides. Deze endgame-quest zet een punt achter het verhaal van Yasuke en Naoe. In Black Tides neem je het op tegen een Templar-duo dat naar Japan is afgereisd om hen op te jagen vanwege de chaos die zij hebben veroorzaakt. Dit is echter niet de enige reden, want de Templars blijken ook hun eigen agenda te hebben. Om toegang te krijgen tot Black Tides moeten spelers beide hoofdverhalen hebben voltooid, evenals de eerdere gratis verhaaluitbreidingen 'A Critical Encounter' en 'A Puzzlement'. Het voltooien van de Claws of Awaji-uitbreiding is niet vereist.

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Naast de nieuwe verhaallijn introduceert de update ook de Domains-gamemode. In vijf nieuwe arena's kunnen spelers hun skills op de proef stellen via tien verschillende moeilijkheidsgraden in de vorm van gameplaymodifiers. Domains beschikt over een eigen merchant en exclusieve in-game valuta waarmee nieuwe gearsets, engravings en upgrades voor een nieuwe progression-tree kunnen worden aangeschaft. De beloningen die je in Domains verdient, zijn alleen te behalen via deze challenges, en zullen dus niet beschikbaar komen in de store of exchange.

Tot slot voegt de ontwikkelaar twee nieuwe Live Projects toe voor de Animus Hub, Feudal Japan en The Caribbean. Veteranen van de franchise zullen sommige outfits direct herkennen. Deze Live Projects zullen in zowel Assassin's Creed Shadows als Assassin's Creed Black Flag Resynced beschikbaar zijn.

Assassin's Creed Shadows Title Update v1.1.11 is vanaf 16 juni beschikbaar.

Bron: Ubisoft
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 8 reviews 145 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

20 maart 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
2 weken geleden om 21:56

Oké Assassin's Creed Shadows, Naoe en Yasuke hebben een mooie send off gekregen met de black tides missie en de horizon rift.

De domain modus dat een soort van Rogue super lite is daarentegen totaal niet mijn ding.

0
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl12 Clout Farmer
2 weken geleden om 17:13

Wie weet pak ik deze snel weer op maar bij het uitkomen van Yotei en mijn opnieuw begonnen van Witcher 3 is deze opzij geschoven.
Niet perse omdat hij slecht was. Integendeel ik vond de sfeer heel goed.
Verhaal kan ik nog maar half beoordelen.
Dus ergens dit jaar hier maar weer mee verder gaan.

Wel goed dat de game toch best goed ondersteunt is. Tenminste voor mijn gevoel.

0
Avatar Marinden
Marinden
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 14:47

Heb nog steeds op mijn backlog staan. Ondertussen al wel geinstalleerd op de PS5, maar zoals hieronder ook te lezen is: de 1 vind het super, de ander maar zo-zo....Uiteraard moet ik mijn eigen mening vormen, maar dit zorgt er tot nu toe voor dat ik andere games eerder op pak.

0
Avatar Bluehope
Bluehope
lvl5 Thread Hunter
2 weken geleden om 11:15

Ben ooit met deze game begonnen en vond het wel aardig..Maar op 1 of andere manier heb ik deze game echt al heel lang niet meer aangeraakt..Ooit zal ik wel weer opnieuw beginnen met deze game..

1
Avatar Eriktm25
Eriktm25
lvl5 Thread Hunter
2 weken geleden om 07:48

Ik hoop dat ze flink gaan investeren in een echt nieuwe Assassin's Creed. Deze was ook maar weer zo-zo.

0
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
2 weken geleden om 22:30 bewerkt

jammer dat het de laatste update word.

fun fact: in de nieuwe verhaalmissie voor Naoe en Yasuke zullen ze het opnemen tegen de Black Cross, een elitedivisie van de Templars die geïntroduceerd werd in de comics en nu voor het eerst debuteert in een Assassin's Creed game.

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