Assassin's Creed Shadows toont allerlaatste contentupdate
Ongeveer een jaar en drie maanden na de release van Assassin's Creed Shadows is het tijd voor de laatste contentupdate van de game. Ubisoft pakt daarom nog één keer groots uit met nieuwe verhalende content en extra uitdagingen voor de doorgewinterde spelers.
De update brengt een gratis nieuwe verhaallijn genaamd Black Tides. Deze endgame-quest zet een punt achter het verhaal van Yasuke en Naoe. In Black Tides neem je het op tegen een Templar-duo dat naar Japan is afgereisd om hen op te jagen vanwege de chaos die zij hebben veroorzaakt. Dit is echter niet de enige reden, want de Templars blijken ook hun eigen agenda te hebben. Om toegang te krijgen tot Black Tides moeten spelers beide hoofdverhalen hebben voltooid, evenals de eerdere gratis verhaaluitbreidingen 'A Critical Encounter' en 'A Puzzlement'. Het voltooien van de Claws of Awaji-uitbreiding is niet vereist.
Naast de nieuwe verhaallijn introduceert de update ook de Domains-gamemode. In vijf nieuwe arena's kunnen spelers hun skills op de proef stellen via tien verschillende moeilijkheidsgraden in de vorm van gameplaymodifiers. Domains beschikt over een eigen merchant en exclusieve in-game valuta waarmee nieuwe gearsets, engravings en upgrades voor een nieuwe progression-tree kunnen worden aangeschaft. De beloningen die je in Domains verdient, zijn alleen te behalen via deze challenges, en zullen dus niet beschikbaar komen in de store of exchange.
Tot slot voegt de ontwikkelaar twee nieuwe Live Projects toe voor de Animus Hub, Feudal Japan en The Caribbean. Veteranen van de franchise zullen sommige outfits direct herkennen. Deze Live Projects zullen in zowel Assassin's Creed Shadows als Assassin's Creed Black Flag Resynced beschikbaar zijn.
Assassin's Creed Shadows Title Update v1.1.11 is vanaf 16 juni beschikbaar.
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Oké Assassin's Creed Shadows, Naoe en Yasuke hebben een mooie send off gekregen met de black tides missie en de horizon rift.
De domain modus dat een soort van Rogue super lite is daarentegen totaal niet mijn ding.
Wie weet pak ik deze snel weer op maar bij het uitkomen van Yotei en mijn opnieuw begonnen van Witcher 3 is deze opzij geschoven.
Niet perse omdat hij slecht was. Integendeel ik vond de sfeer heel goed.
Verhaal kan ik nog maar half beoordelen.
Dus ergens dit jaar hier maar weer mee verder gaan.
Wel goed dat de game toch best goed ondersteunt is. Tenminste voor mijn gevoel.
Heb nog steeds op mijn backlog staan. Ondertussen al wel geinstalleerd op de PS5, maar zoals hieronder ook te lezen is: de 1 vind het super, de ander maar zo-zo....Uiteraard moet ik mijn eigen mening vormen, maar dit zorgt er tot nu toe voor dat ik andere games eerder op pak.
Ben ooit met deze game begonnen en vond het wel aardig..Maar op 1 of andere manier heb ik deze game echt al heel lang niet meer aangeraakt..Ooit zal ik wel weer opnieuw beginnen met deze game..
Ik hoop dat ze flink gaan investeren in een echt nieuwe Assassin's Creed. Deze was ook maar weer zo-zo.
jammer dat het de laatste update word.
fun fact: in de nieuwe verhaalmissie voor Naoe en Yasuke zullen ze het opnemen tegen de Black Cross, een elitedivisie van de Templars die geïntroduceerd werd in de comics en nu voor het eerst debuteert in een Assassin's Creed game.