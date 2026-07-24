Een nieuwe Batman-game in 2026? Jazeker, maar daarvoor heb je wel Amazon Luna nodig. Batman: Caped Crusader – Chronicles is namelijk gebonden aan dat platform.

Batman: Caped Crusader – Chronicles is een interactieve tv-serie, waarin spelers met hun mobieltjes deel kunnen nemen aan de gameplay. Het gaat om een coöperatieve partygame, waarin spelers samen puzzels dienen op te lossen om verder te komen in het verhaal. Je speelt ondersteunend aan Detective Montoya als onderdeel van GCPD taskforce en de intieme cirkel van Batman. Er worden maar liefst elf episodes vrijgegeven, waarin je de confrontatie opzoekt met diverse iconische schurken uit het portfolio van DC, zoals Scarecrow, Babyface, Tweedledee en Tweedledum, Dollmaker, Lynx en Music Meister. Maar de échte uitdaging blijft natuurlijk het neerhalen van de clown prince of crime: de Joker.

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Batman: Caped Crusader – Chronicles is beschikbaar vanaf 31 juli 2026 via Amazon Luna.