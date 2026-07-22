Filmtrailer van Batman: Knightfall - Part 1 toont grimmige vibe

Bekijk nu de officiële trailer van Batman: Knightfall - Part 1, een grimmig verhaal waarin alle gevangenen van Arkham Asylum weten te ontsnappen en Bruce Waynes rug wederom op het spel staat.

Batman: Knightfall - Part 1 biedt een verfilming van de iconische comicstoryline Batman: Knightfall. Tijdens deze verhaallijn wordt Arkham Asylum verwoest, waardoor alle gevaarlijke gevangenen plotseling in Gotham City belanden. Batman dient het hierdoor op te nemen tegen een groot aantal iconische schurken, zoals The Riddler, The Ventriloquist and Scarface, Scarecrow en nog veel meer. Tevens zien we beelden van Jean-Paul Valley, die een grote rol speelt in de Knightfall-saga als Azrael.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

De grootste dreiging komt echter vanuit Bane. De met Venom geïnjecteerde superschurk is er wederom op uit om The Bat te breken en dat is dan ook de laatste confrontatie die Batman na zijn emotionele reis te wachten staat.

Batman: Knightfall - Part 1 verschijnt op 25 augustus als digitale release. Mocht je een fysieke schijf willen, dan komt die later nog te verschijnen. Batman: Knightfall - Part 1 is namelijk vanaf 8 september verkrijgbaar op 4K UHD, Blu-ray en dvd.