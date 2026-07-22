Filmtrailer van Batman: Knightfall - Part 1 toont grimmige vibe
Bekijk nu de officiële trailer van Batman: Knightfall - Part 1, een grimmig verhaal waarin alle gevangenen van Arkham Asylum weten te ontsnappen en Bruce Waynes rug wederom op het spel staat.
Batman: Knightfall - Part 1 biedt een verfilming van de iconische comicstoryline Batman: Knightfall. Tijdens deze verhaallijn wordt Arkham Asylum verwoest, waardoor alle gevaarlijke gevangenen plotseling in Gotham City belanden. Batman dient het hierdoor op te nemen tegen een groot aantal iconische schurken, zoals The Riddler, The Ventriloquist and Scarface, Scarecrow en nog veel meer. Tevens zien we beelden van Jean-Paul Valley, die een grote rol speelt in de Knightfall-saga als Azrael.
De grootste dreiging komt echter vanuit Bane. De met Venom geïnjecteerde superschurk is er wederom op uit om The Bat te breken en dat is dan ook de laatste confrontatie die Batman na zijn emotionele reis te wachten staat.
Batman: Knightfall - Part 1 verschijnt op 25 augustus als digitale release. Mocht je een fysieke schijf willen, dan komt die later nog te verschijnen. Batman: Knightfall - Part 1 is namelijk vanaf 8 september verkrijgbaar op 4K UHD, Blu-ray en dvd.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
XBOX lanceert Backward Compatibility voor pc
Het XBOX Backward Compatibility-programma keert terug met een verrassende update. Ditmaal worden klassieke games speelbaar gemaakt op de pc.0 reacties
-
Trailer
Langrisser keert terug met een nieuwe game: Sea of Sword
Een nieuwe Langrisser-game is aangekondigd! Maak kennis met Langrisser: Sea of Sword, het volgende deel in de geliefde strategy-RPG reeks.0 reacties
-
Nieuws
Ghost Recon-franchise krijgt binnenkort een opleving
Via social media laat Ubisoft weten dat de Ghost Recon-franchise binnenkort weer de relevantie in wordt geholpen. Onderstreep 6 augustus 2026 in je agenda!9 reacties
-
Gameplay
Bekijk nog meer Marvel Tokōn: Fighting Souls Character Guides
Arc System Works heeft nieuwe character guides gedeeld voor Ghost Rider, Peni Parker, Magik en Magneto in Marvel Tokōn: Fighting Souls. Check ze nu!0 reacties
‘… en Bruce Waynes rug wederom op het spel staat.’
🤭
Erg veel zin in. Knightfall (plus Knightquest en Knightsend) is toch wel een iconisch Batman verhaal.
Ziet er goed uit, zou m wel fysiek halen dan, zou toch nog de comics moeten lezen en dan is dit pas deel 1.. Effe wachten tot alles uit is, is beter in 1 flow. Ook wel veel vijanden erin, hopelijk goed verwerkt.
Ziet er heel vet uit! Maar "part 1" .. Dan wacht ik wel tot ie volledig uit en klaar is. Ben benieuwd iig! :-)
Sorry als ik er over heen lees hoor maar waar is hij digitaal te zien? HBO max?