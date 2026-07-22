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Filmtrailer van Batman: Knightfall - Part 1 toont grimmige vibe

Door Rudy Wijnberg
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Bekijk nu de officiële trailer van Batman: Knightfall - Part 1, een grimmig verhaal waarin alle gevangenen van Arkham Asylum weten te ontsnappen en Bruce Waynes rug wederom op het spel staat.

Batman: Knightfall - Part 1 biedt een verfilming van de iconische comicstoryline Batman: Knightfall. Tijdens deze verhaallijn wordt Arkham Asylum verwoest, waardoor alle gevaarlijke gevangenen plotseling in Gotham City belanden. Batman dient het hierdoor op te nemen tegen een groot aantal iconische schurken, zoals The Riddler, The Ventriloquist and Scarface, Scarecrow en nog veel meer. Tevens zien we beelden van Jean-Paul Valley, die een grote rol speelt in de Knightfall-saga als Azrael.

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De grootste dreiging komt echter vanuit Bane. De met Venom geïnjecteerde superschurk is er wederom op uit om The Bat te breken en dat is dan ook de laatste confrontatie die Batman na zijn emotionele reis te wachten staat.

Batman: Knightfall - Part 1 verschijnt op 25 augustus als digitale release. Mocht je een fysieke schijf willen, dan komt die later nog te verschijnen. Batman: Knightfall - Part 1 is namelijk vanaf 8 september verkrijgbaar op 4K UHD, Blu-ray en dvd.

Bron: Warner Bros.
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2185 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl11 Commander
20 minuten geleden

‘… en Bruce Waynes rug wederom op het spel staat.’

🤭

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Erg veel zin in. Knightfall (plus Knightquest en Knightsend) is toch wel een iconisch Batman verhaal.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ziet er goed uit, zou m wel fysiek halen dan, zou toch nog de comics moeten lezen en dan is dit pas deel 1.. Effe wachten tot alles uit is, is beter in 1 flow. Ook wel veel vijanden erin, hopelijk goed verwerkt.

1
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
4 uur geleden

Ziet er heel vet uit! Maar "part 1" .. Dan wacht ik wel tot ie volledig uit en klaar is. Ben benieuwd iig! :-)

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
4 uur geleden

Sorry als ik er over heen lees hoor maar waar is hij digitaal te zien? HBO max?

0
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