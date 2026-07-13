Beestachtige survival-horror-roguelite Fright Train kent releasedatum
Een survival-horror-roguelite met dierlijke personages, Resident Evil 4- en Call of Duty Zombies-achtige gameplay. Stap aan boord in Fright Train!
WildArts Games (Born of Bread, Caput Mortum) is terug met hun volgende wapenfeit. Met de release van Fright Train heeft de ontwikkelaar de ambitie om diverse iconische titels in het genre op te volgen en dit probeert men te doen door eigenaardige gameplaysystemen te combineren. Ja, want het gaat om een third-person survival-horror-roguelite waarin je de door monsters geteisterde gangen van een enorme trein verkent die door het genadeloze ijslandschap van Antarctica raast. Wat je ook doet: de trein moet blijven rijden, anders ben je het haasje. Zorg er dus voor dat je te allen tijde genoeg wapens en ammunitie hebt, zodat je een vuist kan maken tegen de onvriendelijke passagiers.
Fright Train is beschikbaar vanaf 15 september 2026 voor de pc via Steam.
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