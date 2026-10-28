Conan Exiles krijgt gratis 'Enhanced' upgrade op consoles

Conan Exiles is inmiddels al enkele jaren uit op zowel pc als (last-gen) consoles. Hoog tijd om daar eens wat moderne technologie tegenaan te gooien, want hier is nu Conan Exiles Enhanced!

Deze 'enhanced' versie van de game verscheen al eerder dit jaar op Steam, maar ontwikkelaar Funcom laat nu weten in een bericht dat ook consolespelers (PlayStation 5 en XBOX Series X|S) van deze versie zullen kunnen genieten. Aan het begin van 2027 zal deze upgrade gratis en voor niets ter beschikking worden gesteld voor alle eigenaren van de game. Kort na de release wil de ontwikkelaar ook crossplay activeren voor alle platformen. De onderstaande video toont de verschillen tussen de originele en de enhanced versie van conan Exiles.

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Conan Exiles is op dit moment te spelen op pc, PlayStation 4 en Xbox One. Een precieze releasedatum voor de PS5- en XBOX Series-versie is nog niet bekendgemaakt.