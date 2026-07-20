Dark Rail belooft een treinreis vol stoom en waanzin

Een dark fantasy strategische roguelike met… treinen? Dat is Dark Rail, de nieuwe game van JanduSoft, waarin jij aan het hoofd staat van de Inquisitie in een industriële stad. Je stuurt je inquisitors op gevaarlijke treinexpedities om ketters op te sporen en monsters te doden.

De game combineert turn-based strategie, stadsmanagement en roguelike-elementen, waardoor elke treinreis anders verloopt. Train je inquisitors, ontgrendel nieuwe vaardigheden, beheer en breid je hoofdkwartier uit en bepaal hoe ver je bereid bent te gaan om het rijk draaiende te houden. Want waanzin dreigt het land te overspoelen en wanneer deze zich onder de bevolking verspreidt, zullen zelfs de donkerste offers nodig zijn om hiertegen op te boksen.

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Een precieze releasedatum is nog niet bekend, maar de geplande release is aan het eind van dit jaar.