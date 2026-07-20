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Dark Rail belooft een treinreis vol stoom en waanzin

Door Hannah Herzberg
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Een dark fantasy strategische roguelike met… treinen? Dat is Dark Rail, de nieuwe game van JanduSoft, waarin jij aan het hoofd staat van de Inquisitie in een industriële stad. Je stuurt je inquisitors op gevaarlijke treinexpedities om ketters op te sporen en monsters te doden.

De game combineert turn-based strategie, stadsmanagement en roguelike-elementen, waardoor elke treinreis anders verloopt. Train je inquisitors, ontgrendel nieuwe vaardigheden, beheer en breid je hoofdkwartier uit en bepaal hoe ver je bereid bent te gaan om het rijk draaiende te houden. Want waanzin dreigt het land te overspoelen en wanneer deze zich onder de bevolking verspreidt, zullen zelfs de donkerste offers nodig zijn om hiertegen op te boksen.

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Een precieze releasedatum is nog niet bekend, maar de geplande release is aan het eind van dit jaar.

Bron: JanduSoft
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 75 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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