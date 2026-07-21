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Darkest Dungeon: The Fire’s Edge is de eerste DLC sinds 2020

Door Bram Noteboom
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In de categorie opvallend: er komt een nieuwe DLC aan voor Darkest Dungeon. De expansie genaamd The Fire's Edge is de eerste uitbreiding sinds 2020.

Another soul battered and broken, cast aside like a spent torch. De snoeiharde roguelike dungeon crawler keert anno 2026 triomfantelijk terug en dat had zowel vriend als vijand niet verwacht. Ontwikkelaar Red Hook Studios is natuurlijk druk bezig geweest met de sequel, maar ze keren nu terug naar het origineel om deze van wat kersverse content te voorzien. The Fire's Edge-DLC bevat twee nieuwe classes: The Duelist en The Runaway. Deze twee figuren brengen nieuwe 'vurige' gameplay naar de oorspronkelijke kerkers, al wordt er ook gekeken naar het werk van Darkest Dungeon II. Bepaalde features worden uit het vervolg worden namelijk opgepikt in de uitbreiding. Daarnaast wordt de Hamlet verder uitgebouwd met de Academie Duello, de Craftworks en het Archaeological Base Camp. Tot slot zijn trickets, verhalende elementen en meer onderdeel van de DLC.

Darkest Dungeon DLC 2026 1
Darkest Dungeon DLC 2026 2
Darkest Dungeon DLC 2026 3
Darkest Dungeon DLC 2026 4
Darkest Dungeon DLC 2026 5

Darkest Dungeon: The Fire’s Edge lanceert op 18 augustus 2026. De basegame is nu te spelen op de pc en consoles.

Bron: Red Hook Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5182 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Darkest Dungeon
Darkest Dungeon

Ontwikkelaar

Red Hook Studios

Uitgever

Red Hook Studios

Release

3 februari 2015

Platforms

PC
PSV
PS4
XONE
Mob
NSW
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