Darkest Dungeon: The Fire’s Edge is de eerste DLC sinds 2020

In de categorie opvallend: er komt een nieuwe DLC aan voor Darkest Dungeon. De expansie genaamd The Fire's Edge is de eerste uitbreiding sinds 2020.

Another soul battered and broken, cast aside like a spent torch. De snoeiharde roguelike dungeon crawler keert anno 2026 triomfantelijk terug en dat had zowel vriend als vijand niet verwacht. Ontwikkelaar Red Hook Studios is natuurlijk druk bezig geweest met de sequel, maar ze keren nu terug naar het origineel om deze van wat kersverse content te voorzien. The Fire's Edge-DLC bevat twee nieuwe classes: The Duelist en The Runaway. Deze twee figuren brengen nieuwe 'vurige' gameplay naar de oorspronkelijke kerkers, al wordt er ook gekeken naar het werk van Darkest Dungeon II. Bepaalde features worden uit het vervolg worden namelijk opgepikt in de uitbreiding. Daarnaast wordt de Hamlet verder uitgebouwd met de Academie Duello, de Craftworks en het Archaeological Base Camp. Tot slot zijn trickets, verhalende elementen en meer onderdeel van de DLC.

Darkest Dungeon: The Fire’s Edge lanceert op 18 augustus 2026. De basegame is nu te spelen op de pc en consoles.