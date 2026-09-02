Databank SteamDB opgekocht door Nexus Mods

Moddingwebsite Nexus Mods heeft third-partydatabank SteamDB overgenomen. Zo laten beide partijen weten middels een statement op de website. xPaw, zoals de voormalig eigenaar van SteamDB door het leven gaat, geeft in het bericht aan dat AI en toenemende werkdruk hebben geresulteerd in het besluit om het domein en de bijbehorende inhoud over te dragen.

Waar we inmiddels wel gewend zijn aan verkochte websites..., is het in het geval van SteamDB gelukkig iets positiever. Nexus Mods, een van de grootste moddingcommunities, is namelijk een geschikte partner gebleken om SteamDB aan over te dragen. Hoeveel de overname heeft moeten kosten, is helaas niet bekendgemaakt. SteamDB staat natuurlijk bekend om de grote hoeveelheid Steam-data. Zo kan je op het domein zien hoeveel actieve spelers een game heeft, verkoopprijzen per land inzien, files bijhouden en meer.

In het statement laat SteamDB's xPaw het volgende weten:

“After COVID and with the rise of AI, the internet we once loved is gone, and with it my passion. I have started experiencing burnout with the project, but I powered through. A few years ago I tried to find someone to continue the project, but I couldn’t find a team that I was confident in, so I decided to keep going by myself[…]This is where Nexus Mods comes in.”

Nexus Mods' Victor Folmann laat in een statement op Nexus Mods het volgende weten over de overname:

“As you all know, mods are often built around a particular version of a game, so when there’s an update for it, your game that was perfectly modded and working the day before now just…doesn’t. SteamDB already tracks an incredible amount of information about game builds, depots, manifests, files, and update history across Steam, including years of historical data. Being able to connect that information with modding tools and mod metadata opens up some really interesting possibilities for making modding more reliable.”

xPaw blijft voorlopig nog even actief bij SteamDB om de overname in goede banen te leiden. De overdracht van het domein is echter al in gang gezet.