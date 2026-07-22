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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

DC's Clayface omarmt body horror

Door Hannah Herzberg
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In tegenstelling tot Marvel zet DC vaak niet in op glans en glorie, maar op duistere verhalen over de mentale gesteldheid van zowel superhelden als superschurken. Dat zien we ook terug in de nieuwe trailer van Clayface, waarin hoofdpersonage Matt Hagen alles verliest en zijn leven niet alleen in psychologische, maar ook in pure body horror verandert.

DC-kenners weten natuurlijk dat Clayface uiteindelijk volledig uit klei bestaat. Die transformatie wordt in de trailer echter geheimgehouden. Een slimme zet, want dat zorgt niet alleen voor wat mysterie, maar laat ook ruimte voor de creatieve invulling en special effects, wat weer extra kijkers kan trekken. Matt Hagen wordt trouwens vertolkt door Tom Rhys Harries, die meespeelde in Guy Ritchie's The Gentlemen en verder vooral bekend is van televisieseries. De regie is in handen van James Watkins, die bepaald geen nieuwkomer is in de horrorwereld. Hij regisseerde onder andere Eden Lake, The Woman in Black en Speak No Evil.

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Clayface verschijnt op 23 oktober in de bioscoop.

Bron: DC & Warner Bros.
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 78 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl11 Commander
2 uur geleden

Ik voorzie weer een flop aankomen.

0
Avatar Juggy-Gameliner
Juggy-Gameliner
Gameliner
2 uur geleden

Why the long face?

1
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