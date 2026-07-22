DC's Clayface omarmt body horror
In tegenstelling tot Marvel zet DC vaak niet in op glans en glorie, maar op duistere verhalen over de mentale gesteldheid van zowel superhelden als superschurken. Dat zien we ook terug in de nieuwe trailer van Clayface, waarin hoofdpersonage Matt Hagen alles verliest en zijn leven niet alleen in psychologische, maar ook in pure body horror verandert.
DC-kenners weten natuurlijk dat Clayface uiteindelijk volledig uit klei bestaat. Die transformatie wordt in de trailer echter geheimgehouden. Een slimme zet, want dat zorgt niet alleen voor wat mysterie, maar laat ook ruimte voor de creatieve invulling en special effects, wat weer extra kijkers kan trekken. Matt Hagen wordt trouwens vertolkt door Tom Rhys Harries, die meespeelde in Guy Ritchie's The Gentlemen en verder vooral bekend is van televisieseries. De regie is in handen van James Watkins, die bepaald geen nieuwkomer is in de horrorwereld. Hij regisseerde onder andere Eden Lake, The Woman in Black en Speak No Evil.
Clayface verschijnt op 23 oktober in de bioscoop.
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Why the long face?