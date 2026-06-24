Diablo IV Season of Death Awakening staat voor de deur

Blizzard heeft de volgende grote seizoensupdate voor Diablo IV onthuld. Season of Death Awakening gaat eind deze maand van start en brengt nieuwe activiteiten, een aangepast Mythic Unique-systeem en een langverwachte Solo Self Found-modus naar Sanctuary.

Met Season of Death Awakening verschuift de aandacht naar een mysterieuze Death Cult die actief is in Zarbinzet. Spelers volgen een nieuwe verhaallijn waarin zij de oorsprong van deze sekte onderzoeken, terwijl overal in Sanctuary gevaarlijke Pandemonium Ruptures verschijnen. Deze scheuren vormen het centrale seizoensmechanisme en leveren nieuwe vijanden, extra loot en unieke uitdagingen op. Wie Ruptures succesvol openhoudt en afsluit, verdient Glints of Hope en Pandemonium Fragments. Die laatste grondstof speelt een belangrijke rol in een van de grootste veranderingen van dit seizoen, namelijk Mythic Uniques 3.0. Voortaan is Mythic geen aparte itemklasse meer, maar een kwaliteit die aan vrijwel elke Unique kan worden toegevoegd. Spelers kunnen daardoor bestaande Uniques upgraden tot krachtigere Mythic-versies met verbeterde eigenschappen en maximale statwaarden.

Ook op endgamegebied staat er veel te gebeuren. Een nieuwe seizoensbaas, de Corrupted Reaper, wacht spelers op in de Pandemonium Threshold. Deze eindbaas biedt de beste kans op Mythic Uniques en speciale upgrade-materialen. Daarnaast verlaten de Tower en Leaderboards hun bètafase. Blizzard voegt nieuwe beloningen toe voor spelers die hoge klasseringen behalen, waaronder cosmetische halo's, titels en seizoensgebonden emblemen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Voor spelers die liever volledig op eigen kracht spelen introduceert Blizzard de Solo Self Found-modus. Personages in deze modus kunnen niet handelen met andere spelers en geen groepen vormen. Daar staat tegenover dat zij toegang krijgen tot aparte klassementen waarin hun prestaties worden bijgehouden. De modus is alleen beschikbaar binnen het seizoenssysteem en blijft actief tot het einde van het seizoen.

Patch 3.1.0 bevat daarnaast verschillende Quality-of-Life-verbeteringen. Zo stijgt de maximale hoeveelheid Obols naar 25.000, wordt de goudlimiet flink verhoogd en kunnen spelers voortaan War Plans synchroniseren met groepsleden. Ook het crafting-systeem krijgt een update, waardoor bepaalde eigenschappen op Unique-items opnieuw gerold kunnen worden.

Naast de nieuwe seizoenscontent organiseert Blizzard van 30 juni tot en met 7 juli een gratis proefperiode voor de nieuwe Warlock class. Ook staat er een tijdelijke samenwerking met Overwatch op de planning. Tijdens het seizoen kunnen spelers speciale Overwatch-cosmetics vrijspelen, waaronder wapenskins, een exclusieve kleurstof en een Kiriko-geïnspireerde Fox Spirit-companion.

Season of Death Awakening verschijnt op 30 juni voor alle platforms waarop Diablo IV beschikbaar is. Patch 3.1.0 kan vanaf 25 juni vooraf worden gedownload.