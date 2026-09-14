Dicevaders dringt eind deze maand je pc en Switch binnen
Playstack en Pengonauts slaan de handen ineen en brengen samen Dicevaders aan het einde van deze maand uit voor de pc en Nintendo Switch-consoles. Ben jij te porren voor een intergalactisch avontuur? Check dan hieronder de gameplaytrailer.
Dicevaders is een op dobbelstenen gebaseerde roguelike-deckbuilder, waarin je de ultieme buitenaardse invasie leidt. Klinkt heftig en is het stiekem ook. Je bent namelijk deels afhankelijk van kans om ervoor te zorgen dat je de juiste mankrachten (of beter gezegd: alienkrachten) inzet en ze naar succes leidt. Aan de hand van tien verschillende commandanten krijg je de mogelijkheid om diverse planeten op te blazen. Het is dus niet alleen maar een kwestie van geluk; strategie is en blijft leidend in deze roguelike. Bouw je leger op een turn-based raster om zo de optimale score neer te zetten. Klaar voor de absurde synergiën die de game breken? Je hoeft niet lang meer te wachten.
Dicevaders is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.
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