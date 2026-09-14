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Dicevaders dringt eind deze maand je pc en Switch binnen

Door Bram Noteboom
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Playstack en Pengonauts slaan de handen ineen en brengen samen Dicevaders aan het einde van deze maand uit voor de pc en Nintendo Switch-consoles. Ben jij te porren voor een intergalactisch avontuur? Check dan hieronder de gameplaytrailer.

Dicevaders is een op dobbelstenen gebaseerde roguelike-deckbuilder, waarin je de ultieme buitenaardse invasie leidt. Klinkt heftig en is het stiekem ook. Je bent namelijk deels afhankelijk van kans om ervoor te zorgen dat je de juiste mankrachten (of beter gezegd: alienkrachten) inzet en ze naar succes leidt. Aan de hand van tien verschillende commandanten krijg je de mogelijkheid om diverse planeten op te blazen. Het is dus niet alleen maar een kwestie van geluk; strategie is en blijft leidend in deze roguelike. Bouw je leger op een turn-based raster om zo de optimale score neer te zetten. Klaar voor de absurde synergiën die de game breken? Je hoeft niet lang meer te wachten.

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Dicevaders is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Bron: Playstack
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5487 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dicevaders
Dicevaders

Ontwikkelaar

Pengonauts

Uitgever

Playstack

Release

29 september 2026

Platforms

PC
NSW
NS2
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