Divers namaakspeelgoed op de vuist in Knock Off

Toy Story deed het eerst, maar Knock Off: The Battle For Imagination toont het echte verhaal. In de aankomende fightinggame van Mecanimal Games zien we hoe divers namaakspeelgoed met elkaar op de vuist gaat. De verbeelding van een kind kent immers geen grenzen.

Hoewel de gameplay in onderstaande trailer van Knock Off: The Battle For Imagination absoluut nog wat polishing kan gebruiken, biedt de game de nodige originaliteit door diverse rip-offs lijnrecht tegenover elkaar te zetten. Johnny's speelgoedverzameling bestaat vrijwel enkel uit imitaties, maar wanneer Maximus, Johnny's eerste merkspeelgoed, zijn intrede doet, dienen de knock-offs te vechten voor hun bestaan.

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In bovenstaande trailer zien we goedkope imitaties van onder andere Transformers, He-Man, Ninja Turtles en Street Sharks. Uiteraard speelt alles zich af in het hoofd van Johnny en dat betekent dat we eindeloze combo's kunnen samenstellen en beschikken over bizarre krachten.

Knock Off: The Battle For Imagination moet ergens in Q2 van 2027 verschijnen voor pc. Een releasewindow voor PlayStation 5 en Xbox Series is nog niet bekendgemaakt.