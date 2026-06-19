DOOM- en Duke Nukem-componist Bobby Prince overleden

De DOOM-, Wolfenstein 3D- en Duke Nukem 3D-componist Robert 'Bobby' Caskin Prince lll is op 16 juni 2026 overleden. Hij werd 81 jaar oud.

Bobby Prince is verantwoordelijk geweest voor de meest iconische nummers uit het FPS-genre in de jaren 80 en 90. Zijn werk omvat onder meer, maar is niet beperkt tot: DOOM, DOOM II, Wolfenstein 3D, Rise of the Triad en Duke Nukem 3D. Het is veilig om te zeggen dat Prince enorm veel invloed heeft gehad op de game-industrie en zijn tracks worden nooit vergeten. Gelukkig heeft de beste man ook de waardering gekregen die hij verdient. In 2006 gaf de Video Game Industry hem een Lifetime Achievement Award en in 2026 werd de originele DOOM-soundtrack opgenomen in de Library of Congress, zodat het altijd onderdeel zal blijven van de Amerikaanse cultuur.

Het nieuws van zijn overlijden werd gepubliceerd via de website Legacy. Via de bronvermelding kan je meer leren over het leven dat Prince heeft geleid.

We wensen alle nabestaanden van Robert 'Bobby' Caskin Prince lll veel sterkte toe.