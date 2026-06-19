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DOOM- en Duke Nukem-componist Bobby Prince overleden

Door Bram Noteboom

De DOOM-, Wolfenstein 3D- en Duke Nukem 3D-componist Robert 'Bobby' Caskin Prince lll is op 16 juni 2026 overleden. Hij werd 81 jaar oud.

Bobby Prince is verantwoordelijk geweest voor de meest iconische nummers uit het FPS-genre in de jaren 80 en 90. Zijn werk omvat onder meer, maar is niet beperkt tot: DOOM, DOOM II, Wolfenstein 3D, Rise of the Triad en Duke Nukem 3D. Het is veilig om te zeggen dat Prince enorm veel invloed heeft gehad op de game-industrie en zijn tracks worden nooit vergeten. Gelukkig heeft de beste man ook de waardering gekregen die hij verdient. In 2006 gaf de Video Game Industry hem een Lifetime Achievement Award en in 2026 werd de originele DOOM-soundtrack opgenomen in de Library of Congress, zodat het altijd onderdeel zal blijven van de Amerikaanse cultuur.

Het nieuws van zijn overlijden werd gepubliceerd via de website Legacy. Via de bronvermelding kan je meer leren over het leven dat Prince heeft geleid.

DOOM Bobby Prince overleden 2026

We wensen alle nabestaanden van Robert 'Bobby' Caskin Prince lll veel sterkte toe.

Bron: Legacy
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 weken geleden om 13:11

Rust in vrede legend, 81 is een mooie leeftijd

0
Avatar Bleacdemon
Bleacdemon
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 12:12

Rest In Pieces! Nee, alle respect voor deze man. Rust zacht.

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 11:36

RIP

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
2 weken geleden om 11:25

Hail to the king, baby!

3
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