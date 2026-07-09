Duistere puzzelgame Hillthorn uit de doeken gedaan
Raw Fury slaat de handen ineen met debuterende ontwikkelaar Fool Moon voor een bijzondere game. Maak kennis met de card-based investigation-titel Hillthorn.
Na de successen van Blue Prince en The Seance of Blake Manor is het niet zo gek dat Raw Fury op zoek is naar de volgende indie-puzzelhit. Hillthorn, de duistere investigation waarin niet wordt gesproken, kan zomaar aan deze torenhoge verwachtingen voldoen. Je hebt opdracht gekregen om een vermist kind te vinden, maar de gesloten dorpelingen werken niet of nauwelijks mee. Je moet slim te werk gaan om informatie los te peuteren en dit doe je door gebruik te maken van een uitgebreid kaartspel. Maar wees ervan bewust: de klokt tikt genadeloos verder na elke handeling. Er vallen meerdere eindes te ontgrendelen en kennis is hierbij macht.
Klinkt dit nou als jouw breinkraker in nood? Geef de Steam-pagina een bezoekje. Er wacht namelijk een demo op de detective die denkt dit zaakje te kunnen klaren.
Hillthorn is in ontwikkeling voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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