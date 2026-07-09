Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Duistere puzzelgame Hillthorn uit de doeken gedaan

Door Bram Noteboom

Raw Fury slaat de handen ineen met debuterende ontwikkelaar Fool Moon voor een bijzondere game. Maak kennis met de card-based investigation-titel Hillthorn.

Na de successen van Blue Prince en The Seance of Blake Manor is het niet zo gek dat Raw Fury op zoek is naar de volgende indie-puzzelhit. Hillthorn, de duistere investigation waarin niet wordt gesproken, kan zomaar aan deze torenhoge verwachtingen voldoen. Je hebt opdracht gekregen om een vermist kind te vinden, maar de gesloten dorpelingen werken niet of nauwelijks mee. Je moet slim te werk gaan om informatie los te peuteren en dit doe je door gebruik te maken van een uitgebreid kaartspel. Maar wees ervan bewust: de klokt tikt genadeloos verder na elke handeling. Er vallen meerdere eindes te ontgrendelen en kennis is hierbij macht.

Klinkt dit nou als jouw breinkraker in nood? Geef de Steam-pagina een bezoekje. Er wacht namelijk een demo op de detective die denkt dit zaakje te kunnen klaren.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Hillthorn is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: Raw Fury
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5125 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Hillthorn
Hillthorn

Ontwikkelaar

Fool Moon

Uitgever

Raw Fury

Release

-

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord