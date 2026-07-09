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Dune: Part Three verschijnt op 18 december 2026, kijk de trailer

Door Rudy Wijnberg

Op 18 december 2026 komt er een spectaculair einde aan de Dune-trilogie. Dan verschijnt Dune: Part Three wereldwijd in de bioscoop. Opmerkelijk genoeg verschijnt dit slotstuk nog geen vijf jaar na de release van het eerste deel.

Eind dit jaar trekken we weer massaal naar de bioscoop. Dune: Part Three brengt op 18 december 2026 namelijk een einde aan het verhaal van Paul Atreides (Timothée Chalamet). In de aankomende blockbuster reizen we bijna twintig jaar vooruit in de tijd, nadat Paul de controle over het Imperium heeft overgenomen. Paul is echter geen jonge held meer, maar een meedogenloze keizer.

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In dit derde deel raakt Paul verwikkeld in een grootschalige samenzwering. Oude bondgenoten keren terug, nieuwe vijanden dienen zich aan en ook grote liefde Chani (Zendaya) kruist zijn pad. Terwijl de dreiging rondom het Imperium toeneemt, wordt Paul geconfronteerd met de prijs van macht en de gevolgen van zijn keuzes.

Dune: Part Three verschijnt op 18 december 2026 in de bioscoop. Wat vinden jullie van de Dune-films? Laat het weten in de reacties!

Bron: Warner Bros.
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2130 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Hier kijk ik enorm naar uit!

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Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Volgende week naar The Odyssey en in het najaar ook nog naar deze topper. Wat ziet dit er weer vet uit.

0
Avatar Sabbelt
Sabbelt
lvl2 Journey Awaits!
1 uur geleden

Zin in. Heb de boeken gelezen na de eerste twee films te hebben gekeken. Ook zeker een aanrader voor liefhebbers van het Dune universum.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Zou dit oorspronkelijk niet slechts 2 delen zijn ipv een trilogie?

The Rock vindt 5 jaar behoorlijk lang, dat is gemiddeld 2,5 jaar tussen die films in. Je onthoudt dan toch allemaal niet wat er gebeurd is 🤷🏼‍♂️ The Great One vindt het eerder irritant.

Alleen deel 1 gezien overigens…

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