Dune: Part Three verschijnt op 18 december 2026, kijk de trailer

Op 18 december 2026 komt er een spectaculair einde aan de Dune-trilogie. Dan verschijnt Dune: Part Three wereldwijd in de bioscoop. Opmerkelijk genoeg verschijnt dit slotstuk nog geen vijf jaar na de release van het eerste deel.

Eind dit jaar trekken we weer massaal naar de bioscoop. Dune: Part Three brengt op 18 december 2026 namelijk een einde aan het verhaal van Paul Atreides (Timothée Chalamet). In de aankomende blockbuster reizen we bijna twintig jaar vooruit in de tijd, nadat Paul de controle over het Imperium heeft overgenomen. Paul is echter geen jonge held meer, maar een meedogenloze keizer.

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In dit derde deel raakt Paul verwikkeld in een grootschalige samenzwering. Oude bondgenoten keren terug, nieuwe vijanden dienen zich aan en ook grote liefde Chani (Zendaya) kruist zijn pad. Terwijl de dreiging rondom het Imperium toeneemt, wordt Paul geconfronteerd met de prijs van macht en de gevolgen van zijn keuzes.

Dune: Part Three verschijnt op 18 december 2026 in de bioscoop. Wat vinden jullie van de Dune-films? Laat het weten in de reacties!