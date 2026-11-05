Een op de drie overgenomen gamestudio's wordt gesloten

Een overname moet een gamestudio nieuwe kansen bieden, maar in de praktijk pakt dat lang niet altijd goed uit. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat een op de drie overgenomen gamestudio's sinds 2000 de deuren heeft gesloten.

De koper bepaalt het lot

Voor het onderzoek volgde Sebastian Cardoso, die eerder bij Riot Games, Crytek en EA werkte, het lot van 303 overgenomen studio's. Hij verzamelde de gegevens over een periode van 25 jaar en publiceerde zijn bevindingen in de nieuwsbrief Game Studio Unlocked. Daaruit blijkt dat 60,8 procent van de onderzochte studio's na een overname achteruitging of de deuren sloot. Slechts 71 studio's, ongeveer een kwart van het totaal, wist op hetzelfde niveau door te werken zonder grote ontslagrondes, verlies van leidinggevenden of een opname in het moederbedrijf. Volgens Cardoso speelt vooral de koper een grote rol in het lot van een studio. Zo eindigden alle zeventien onderzochte overnameperiodes van Activision Blizzard in achteruitgang of sluiting. Ook bij Disney, Midway en Thunderful liep geen van de onderzochte overnames goed af. Bij Electronic Arts lag dat percentage op 83 procent.

Nintendo houdt zijn studio's overeind

Niet iedere uitgever laat hetzelfde beeld zien. Nintendo heeft sinds 2000 zes studio's overgenomen en geen enkele daarvan gesloten. Ook Kadokawa, Krafton en Sumo Group hebben volgens het onderzoek geen studio verloren. Bij Microsoft eindigde 63 procent van de overnameperiodes in achteruitgang of sluiting. Sony volgt met 58 procent, terwijl Tencent op 50 procent uitkomt. Bij Embracer Group gaat het om 43 procent. Cardoso denkt dat het verschil zit in de reden achter een overname. Sommige bedrijven kopen studio's om hun bestaande productie op te voeren, terwijl andere vooral goede ontwikkelaars aan hun bedrijf willen binden. Het onderzoek laat ook zien dat de situatie in de afgelopen jaren is verslechterd. Tussen 2019 en 2022 sloot slechts één overgenomen studio de deuren. Sinds 2023 zijn dat er al 33.

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Cardoso plaatst wel een kanttekening bij zijn cijfers. Een studio telt in zijn onderzoek ook als achteruitgegaan wanneer het moederbedrijf de studio opneemt in de eigen organisatie of het team alleen nog ondersteunend werk laat doen. Dat betekent dat de kwaliteit van de games niet altijd afneemt. Als deze gevallen buiten de berekening blijven, daalt het aandeel studio's dat achteruitging of werd gesloten van 60,8 naar 51,6 procent. De cijfers schetsen een somber beeld van de overnamegolf in de game-industrie. Een grote uitgever achter je naam biedt dus geen garantie op een stabiele toekomst.