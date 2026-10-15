Ember and Blade verschijnt volgend jaar in Early Access
Ember and Blade verschijnt volgend jaar in Early Access, zo heeft Line Games Corporation bekendgemaakt. De actiegame combineert hordes vijanden met snelle combo's en zware baasgevechten.
In Ember and Blade speel je als een onsterfelijke jager die het opneemt tegen de aartsdemon Asmodeus. De wereld wordt overspoeld door demonen en het is aan jou om ze met je zwaard een halt toe te roepen. De game combineert elementen uit het survivors-like-genre met actie die doet denken aan Musou-games, waarin je grote groepen vijanden tegelijk bevecht. Ook kom je bazen tegen die doen denken aan de Souls-games. Die gevechten vragen om timing en inzicht, want zomaar op een vijand afstormen is niet genoeg. Tijdens elke run kun je blessings verzamelen die je krachten aanpassen. Zo kun je je speelstijl afstemmen op de uitdagingen die voor je liggen. De verandering in de gameplay kwam met Demo 2.0, die in september verscheen. Deze update voegde directe combo-aanvallen toe en gaf de gevechten een ander tempo. Volgens Line Games kreeg de nieuwe aanpak veel positieve reacties van spelers.
Ember and Blade verschijnt op 8 januari 2027 in Early Access. De game komt naar pc via Steam en de Epic Games Store, en naar PlayStation- en Xbox-consoles.
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