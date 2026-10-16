Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Galaxies Showcase oktober 2026

Far Far West transformeert in Fear Fear West via Halloween Update

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Van Far Far West naar Fear Fear West. Bekijk hier de griezelige Halloween Update voor de co-op shooter! De gameplaytrailer zit vol energie en interessante referenties voor de spelers die trouw de game nog elke week opstarten.

Op 22 oktober 2026 is het zover: dan kun je het spooky season extra goed waarderen in Far Far West. Onder de schuilnaam Fear Fear West worden spelers opgezadeld met de taak om Haunted Candles te verzamelen. Hiermee kun je exclusieve cosmetische items ontgrendelen, dus wees er snel bij. Daarnaast kun je genieten van nieuwe content in de vorm van quests, main objectives, side objectives, spookachtige vijanden, HUB-activiteiten en nog veel meer.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Far Far West is nu beschikbaar voor de pc via Steam.

Bron: Fireshine Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5700 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Far Far West
Far Far West

Ontwikkelaar

Evil Raptor

Uitgever

Fireshine Games

Release

28 april 2026

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord