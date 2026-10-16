Far Far West transformeert in Fear Fear West via Halloween Update
Van Far Far West naar Fear Fear West. Bekijk hier de griezelige Halloween Update voor de co-op shooter! De gameplaytrailer zit vol energie en interessante referenties voor de spelers die trouw de game nog elke week opstarten.
Op 22 oktober 2026 is het zover: dan kun je het spooky season extra goed waarderen in Far Far West. Onder de schuilnaam Fear Fear West worden spelers opgezadeld met de taak om Haunted Candles te verzamelen. Hiermee kun je exclusieve cosmetische items ontgrendelen, dus wees er snel bij. Daarnaast kun je genieten van nieuwe content in de vorm van quests, main objectives, side objectives, spookachtige vijanden, HUB-activiteiten en nog veel meer.
Far Far West is nu beschikbaar voor de pc via Steam.
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