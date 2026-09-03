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gamescom 2026

Frontier gaat de samenwerking aan met Disney voor nieuwe game

Door Bram Noteboom
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De Britse gamemaker Frontier Developments gaat in zee met Disney om een nieuwe titel uit te brengen die gebruikmaakt van hun 'creatieve strategie/management-expertise'. Dit laat de ontwikkelaar weten via een blogpost.

Soms lees je dit soort berichten en denk je bij jezelf 'één plus één is twee', maar laten we eerst even ontleden wat Frontier Developments daadwerkelijk heeft gemeld. De Engelse ontwikkelaar gaat de samenwerking aan met Disney om een nieuwe game te publiceren. Deze wordt volledig gefinancierd door Frontier zelf en het gaat om een ander project dan de eerder gemelde Planet-game. Disney doet beroep op de expertise die Frontier Developments heeft opgebouwd met het maken van 'creatieve strategie/management-games'. Denk hierbij aan Planet Coaster, Planet Zoo en Jurassic World Evolution. Het heeft er dus alle schijn naar dat we een nieuwe Walt Disney World-park builder gaan zien van Frontier Developments. Eerder werkte men aan Disneyland Adventures, dus hiermee zou de cirkel rond zijn.

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Zit jij te wachten op een opvolger van Disneyland Adventures? Of hoop je op een geheel ander genre?

Bron: Frontier Developments
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5409 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
2 uur geleden

Kan tof uitpakken mits je eigen attracties kunt verzinnen. Zelf hebben we door mijn medische situatie het bezoek van Disney Parijs in oktober even afgezegd.

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Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
4 uur geleden

Disney pretpark builder lijkt mij wel leuk.

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Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
5 uur geleden

Doe The Rock maar een pretpark builder van Disney, met de beste creatie dat ze die in het echt gaan bouwen in hun parken 😇

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