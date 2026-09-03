Frontier gaat de samenwerking aan met Disney voor nieuwe game

De Britse gamemaker Frontier Developments gaat in zee met Disney om een nieuwe titel uit te brengen die gebruikmaakt van hun 'creatieve strategie/management-expertise'. Dit laat de ontwikkelaar weten via een blogpost.

Soms lees je dit soort berichten en denk je bij jezelf 'één plus één is twee', maar laten we eerst even ontleden wat Frontier Developments daadwerkelijk heeft gemeld. De Engelse ontwikkelaar gaat de samenwerking aan met Disney om een nieuwe game te publiceren. Deze wordt volledig gefinancierd door Frontier zelf en het gaat om een ander project dan de eerder gemelde Planet-game. Disney doet beroep op de expertise die Frontier Developments heeft opgebouwd met het maken van 'creatieve strategie/management-games'. Denk hierbij aan Planet Coaster, Planet Zoo en Jurassic World Evolution. Het heeft er dus alle schijn naar dat we een nieuwe Walt Disney World-park builder gaan zien van Frontier Developments. Eerder werkte men aan Disneyland Adventures, dus hiermee zou de cirkel rond zijn.

Zit jij te wachten op een opvolger van Disneyland Adventures? Of hoop je op een geheel ander genre?