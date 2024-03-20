Gerucht: 'GTA 6 verschijnt in februari 2025'

Er gaan hardnekkige geruchten dat GTA 6 in februari 2025 gelanceerd gaat worden. Sommige geruchten durven zelfs al een exacte datum te noemen, namelijk de 18e. Normaliter zouden we dit soort uitspraken zo ver van tevoren niet met een korreltje zout nemen, maar met een pollepel vol, zij het niet dat een van de bronnen diens betrouwbaarheid al enigszins heeft bewezen.

Een van de leakers wist destijds ook al een hele hoop te vertellen over de aankondigingstrailer van GTA 6, waarvan achteraf dus een hele hoop accuraat bleek te zijn. Daarnaast worden de geruchten ook kracht bijgezet door Jason Schreier, welke ook aangeschreven staat als een betrouwbare reporter.

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Hoe betrouwbaar de bronnen ook zijn, krampachtig vasthouden aan een launch in februari 2025 is misschien iets wat we nog niet moeten doen. Ook Rockstar heeft in het verleden wat van diens games uitgesteld, dus al zouden de claims kloppen, dan betekent dat niet meteen dat deze datum in steen gebeiteld is.

Wordt vervolgd.