Gerucht: GTA 6 vertraagd naar 2026

Volgens een lid van de nieuwsorganisatie GTA Base wordt de felbegeerde GTA 6 uitgesteld naar 2026. Deze informatie zou afkomstig moeten zijn van meerdere ontwikkelaars binnen Rockstar Games.

Neem het bericht met een korreltje zout, want er is nog niks bevestigd. Echter, één van de personeelsleden van GTA Base - genaamd Liam op social media - heeft via Twitter aangekondigd dat GTA 6 niet in 2025 wordt uitgebracht. Intern zouden ze bij Rockstar Games hebben besloten om de actiegame uit te stellen naar begin/midden 2026. De pc-versie van GTA 6 moet naar verluidt 12 tot 18 maanden later verschijnen. Men is nog niet heel happig op dit gerucht - er wordt volop met ongeloof gereageerd. Het gebrek aan betrouwbare bronnen zorgt voor het nodige wantrouwen. Toch houdt Liam zijn poot stijf en is hij overtuigd van de informatie die hij heeft ontvangen.

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Update: de betrouwbare journalist Jason Schreier heeft aangegeven dat er meerdere ontwikkelaars bij Rockstar juist hebben aangegeven dat er geen sprake is van een vertraging. Echter, volgens Schreier kan het zomaar zijn dat een ambitieuze release als GTA 6 alsnog wordt uitgesteld. Vooralsnog blijft het gedoe om de releasedatum een soap van jewelste en is het afwachten tot Rockstar Games er iets over te melden heeft.

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Het is even wachten op bericht vanuit kamp Rockstar Games. Wat denk jij?