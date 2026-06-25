GTA 6 is uitsluitend singleplayer, geen bericht over GTA 6 Online

Heb je de pre-order van GTA 6 al doorgevoerd? Weet waar je aan begint: de release van Grand Theft Auto VI bedraagt alleen de singleplayer.

Dit laten zowel Rockstar Games als diverse platformen, zoals de PlayStation Store en XBOX Store, weten. Op het moment van de release, die als het goed is gaat plaatsvinden op 19 november 2026, bedraagt GTA 6 alleen de singleplayer campaign. Het verhaal dien je dan ook in je eentje te doorlopen of met je vrienden op de bank. De multiplayer-modus van de felbegeerde actiegame, die we voor het gemak even GTA 6 Online noemen, heeft nog geen releasedatum, maar zit voorlopig dus ook niet inbegrepen bij de aankoop. De verwachting is dat GTA 6 Online een op zichzelf staande release wordt. Het is nog niet bekend of je daar extra voor moet betalen, maar aangezien Rockstar Games voornamelijk met microtransacties veel geld binnenhaalt, lijkt dit onwaarschijnlijk; zeker als je GTA 6 al in huis hebt gehaald.

GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.