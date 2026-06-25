GTA 6 is uitsluitend singleplayer, geen bericht over GTA 6 Online
Heb je de pre-order van GTA 6 al doorgevoerd? Weet waar je aan begint: de release van Grand Theft Auto VI bedraagt alleen de singleplayer.
Dit laten zowel Rockstar Games als diverse platformen, zoals de PlayStation Store en XBOX Store, weten. Op het moment van de release, die als het goed is gaat plaatsvinden op 19 november 2026, bedraagt GTA 6 alleen de singleplayer campaign. Het verhaal dien je dan ook in je eentje te doorlopen of met je vrienden op de bank. De multiplayer-modus van de felbegeerde actiegame, die we voor het gemak even GTA 6 Online noemen, heeft nog geen releasedatum, maar zit voorlopig dus ook niet inbegrepen bij de aankoop. De verwachting is dat GTA 6 Online een op zichzelf staande release wordt. Het is nog niet bekend of je daar extra voor moet betalen, maar aangezien Rockstar Games voornamelijk met microtransacties veel geld binnenhaalt, lijkt dit onwaarschijnlijk; zeker als je GTA 6 al in huis hebt gehaald.
GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Gelukkig. Want naast de 200 uur die ik in de Singleplayer steek, heb ik niet ook nog eens tijd voor 300 uur online. Bedankt Rockstar!
Oké, mijn hele wil voor nu kopen is dan weg. Laat maar zitten, koop m wel ooit voor 20 tientjes en speel dan de uitgemolken online.
Mooizo!
Ik speel gta voor online.. dus ik wacht wel tot de game op disc komt om evt weer te verkopen na spelen
Denk dat er geen nieuwe/losse GTA 6 Online komt hoor.
Waarom zouden ze anders GTA+ abonnement toevoegen aan de Ultimate Edition, als er na release niet direct een nieuwe online komt.
Denk eerder dat de huidige Online GTA 6 gerelateerde content krijgt op een of andere manier.
Of via de airport de nieuwe map laden of iets dergelijks/toegankelijk voor alleen GTA 6 owners. Iets in die richting.
Heel goed, online gamen doe ik toch niet. Wel jammer voor de online liefhebbers dat dan weer wel.
Mooi. Het is uiteraard even zeker zoals 2+2 4 is, dat er zeker een online gedeelte komt. Voor mij is enkel de single player van belang. Uiteraard gun ik de online fans hun pleziertje.
Hier wordt ik toch echt wel blij van. De pre-order voor de deluxe versie staat al.