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GTA 6 trailer gaat dinsdag 5 december live

Door Bram Noteboom

Het moment is dan bijna aangebroken: aankomende dinsdag kun je de GTA 6-trailer bekijken. Lees hier alle details!

Rockstar Games heeft via social media een korte, maar krachtige aankondiging gedaan. De GTA 6-trailer komt dinsdag 5 december online. Qua tijdslot hoeven we gelukkig ook niet tot midden in de nacht wakker te blijven. De trailer gaat namelijk live om 15:00 uur. Dit worden de eerste officiële beelden van Rockstars aankomende actiegame. We wisten natuurlijk al dat de GTA 6 trailer in december zou worden vrijgegeven, maar het is fijn om een wat exacter beeld te hebben.

Grand Theft Auto 6 behoort tot één van de meest felbegeerde games aller tijden. Zijn jullie ook zo in de ban van het opkomende deel in de GTA-serie?

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We zien jullie graag dinsdag terug, want dan coveren we de aankondiging van GTA 6!

Bron: Rockstar Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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