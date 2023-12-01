GTA 6 trailer gaat dinsdag 5 december live
Het moment is dan bijna aangebroken: aankomende dinsdag kun je de GTA 6-trailer bekijken. Lees hier alle details!
Rockstar Games heeft via social media een korte, maar krachtige aankondiging gedaan. De GTA 6-trailer komt dinsdag 5 december online. Qua tijdslot hoeven we gelukkig ook niet tot midden in de nacht wakker te blijven. De trailer gaat namelijk live om 15:00 uur. Dit worden de eerste officiële beelden van Rockstars aankomende actiegame. We wisten natuurlijk al dat de GTA 6 trailer in december zou worden vrijgegeven, maar het is fijn om een wat exacter beeld te hebben.
Grand Theft Auto 6 behoort tot één van de meest felbegeerde games aller tijden. Zijn jullie ook zo in de ban van het opkomende deel in de GTA-serie?
We zien jullie graag dinsdag terug, want dan coveren we de aankondiging van GTA 6!
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