Halo: Campaign Evolved vereist Xbox-account op PlayStation 5

Mocht je ervan uitgaan dat je Halo: Campaign Evolved zomaar op de PlayStation 5 kunt spelen, dan dien je vooraf even wat werk te verrichten. De aankomende remake vereist namelijk dat ook PlayStation-spelers een Xbox-account en bijbehorende gamertag bezitten.

Xbox heeft tijdens een Halo: Campaign Evolved Community Q&A aangegeven dat spelers buiten het Xbox-ecosysteem dienen te beschikken over een Xbox-account willen ze Halo: Campaign Evolved überhaupt opstarten. Hiermee volgt Microsoft een lijn die het eerder al hanteerde voor Halo: The Master Chief Collection en Halo Infinite. Dit om het cross-progressiesysteem te stroomlijnen.

Dit is eveneens van toepassing op de splitscreen-opties. Mocht een tweede speler lokaal willen meedoen om het originele verhaal van Master Chief te spelen, dan dient deze ook in het bezit te zijn van een uniek Microsoft-account en Xbox-gamertag. Wil je daarnaast gebruikmaken van de online co-op, dan dien je ook te beschikken over een actief PlayStation Plus- of Xbox Game Pass-abonnement, tenzij je via Steam speelt natuurlijk.

Halo: Campaign Evolved verschijnt op 28 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Op welk platform gaan jullie Halo: Campaign Evolved spelen? Laat het zoals gebruikelijk weten in de comments.