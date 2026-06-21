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Halo: Campaign Evolved vereist Xbox-account op PlayStation 5

Door Rudy Wijnberg

Mocht je ervan uitgaan dat je Halo: Campaign Evolved zomaar op de PlayStation 5 kunt spelen, dan dien je vooraf even wat werk te verrichten. De aankomende remake vereist namelijk dat ook PlayStation-spelers een Xbox-account en bijbehorende gamertag bezitten.

Xbox heeft tijdens een Halo: Campaign Evolved Community Q&A aangegeven dat spelers buiten het Xbox-ecosysteem dienen te beschikken over een Xbox-account willen ze Halo: Campaign Evolved überhaupt opstarten. Hiermee volgt Microsoft een lijn die het eerder al hanteerde voor Halo: The Master Chief Collection en Halo Infinite. Dit om het cross-progressiesysteem te stroomlijnen.

Halo Campaign Evolved Microsoft Account vereist

Dit is eveneens van toepassing op de splitscreen-opties. Mocht een tweede speler lokaal willen meedoen om het originele verhaal van Master Chief te spelen, dan dient deze ook in het bezit te zijn van een uniek Microsoft-account en Xbox-gamertag. Wil je daarnaast gebruikmaken van de online co-op, dan dien je ook te beschikken over een actief PlayStation Plus- of Xbox Game Pass-abonnement, tenzij je via Steam speelt natuurlijk.

Halo: Campaign Evolved verschijnt op 28 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Op welk platform gaan jullie Halo: Campaign Evolved spelen? Laat het zoals gebruikelijk weten in de comments.

Bron: Halo Waypoint
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Ontwikkelaar

Halo Studios

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

28 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 09:28

Is dat niet gewoon een hotmail account ?

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 09:28

Is dat niet gewoon een hotmail account ?

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 08:28

Ach ik heb een Xbox account dus voor mij geen groot probleem.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 23:23

Goed dat ze het terug gedraaid hebben!

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 18:19

Beetje gek, maar gelukkig heb ik nog een Xbox account.

1
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 14:11 bewerkt

MS vraagt straks nog pornhub account voor hoe hard ze shit verneuken

7
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
2 weken geleden om 12:37

Wat een fucking schijt is modern gamen soms toch. Waarom konden dit soort dingen twintig jaar geleden zonder gedoe en moet tegenwoordig alles gelinkt zijn aan accounts en wachtwoorden?

Het is echt bezopen dat je niet gewoon die game kan opstarten, splitscreen kan kiezen en je mede-gamer die naast je op de bank zit als gast toe kan voegen.

Begrijp ik nu dat dit zelfs op Xbox, het originele Gears platform, ook niet meer kan? Dat je niet iemand anders als gast toe kan voegen? Ik ga toch niet een extra account online aanmaken om met iemand Gears te spelen die naast me zit?

7
Avatar TheMorry
TheMorry
lvl5 Thread Hunter
2 weken geleden om 12:25

Ik ga het op PS5 spelen co-op met mijn vrouw. Het zal de eerste en laatste Halo op de PS zijn.

Fun fact: In de eerste berichtgeving had Halo studio's geschreven dat je voor local co-op 2 actieve PS Plus subscriptions nodig had. Dit hebben ze inmiddels al recht gezet. Blijkbaar was het een type foutje. Mensen waren niet happy toen ze dat lazen xD

0
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