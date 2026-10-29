Idea Factory onthult trailer voor Dokapon Kingdom: Connect 2

In de zomer van 2027 opent Dokapon Kingdom zijn deuren weer voor jou. In een officiële aankondigingstrailer onthult Idea Factory de gloednieuwe gameplaybeelden van Dokapon Kingdom: Connect 2.

Dokapon Kingdom: Connect 2 is het vervolg op de gelijknamige game. Idea Factory belooft met deel twee een digitale RPG-stijl bordspel van één tot vier spelers. Na het ontwerpen van je eigen personage, trek je de wereld in. Met nieuwe vijanden en verbeterde graphics wacht een wereld vol vrienden en vijanden op je. Deze wereld trotseer je alleen of met je vrienden via online of couch co-op.

Om te winnen moet je het meeste geld hebben. Klinkt simpel maar toch is dat niet zo. Dokapon Kingdom: Connect 2 laat je vechten met jouw medespelers. Binnenin een gevecht moet je jouw aanval baseren op de actie die jouw tegenstander mogelijk kan uitvoeren. Als je wint, mag je van hun stelen en hun bestraffen. Verlies je, dan overkomt dit jou. Gelukkig speel je tijdens de game nieuwe banen vrij, waardoor je het tij kan keren.

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Dokapon Kingdom: Connect 2 komt in de zomer van 2027 uit voor de pc en de Nintendo Switch 1 en 2.