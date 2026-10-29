Idea Factory onthult trailer voor Dokapon Kingdom: Connect 2
In de zomer van 2027 opent Dokapon Kingdom zijn deuren weer voor jou. In een officiële aankondigingstrailer onthult Idea Factory de gloednieuwe gameplaybeelden van Dokapon Kingdom: Connect 2.
Dokapon Kingdom: Connect 2 is het vervolg op de gelijknamige game. Idea Factory belooft met deel twee een digitale RPG-stijl bordspel van één tot vier spelers. Na het ontwerpen van je eigen personage, trek je de wereld in. Met nieuwe vijanden en verbeterde graphics wacht een wereld vol vrienden en vijanden op je. Deze wereld trotseer je alleen of met je vrienden via online of couch co-op.
Om te winnen moet je het meeste geld hebben. Klinkt simpel maar toch is dat niet zo. Dokapon Kingdom: Connect 2 laat je vechten met jouw medespelers. Binnenin een gevecht moet je jouw aanval baseren op de actie die jouw tegenstander mogelijk kan uitvoeren. Als je wint, mag je van hun stelen en hun bestraffen. Verlies je, dan overkomt dit jou. Gelukkig speel je tijdens de game nieuwe banen vrij, waardoor je het tij kan keren.
Dokapon Kingdom: Connect 2 komt in de zomer van 2027 uit voor de pc en de Nintendo Switch 1 en 2.
-
Trailer
Croc 2 Kingdom of the Gobbos is nu speelbaar
Croc 2 Kingdom of the Gobbos is nu uit en dat vieren we met een gloednieuwe launchtrailer.0 reacties
-
Trailer
Gothic 1 Remake krijgt gratis update met fotomodus
De eerste gratis update van Gothic 1 Remake is hier! De update voegt een fotomodus en meer toe.0 reacties
-
Trailer
The Grimm Reapress and the Drearytale Monster heeft releasedatum
Het duistere sprookje The Grimm Reapress and the Drearytale Monster heeft een releasedatum gekregen.0 reacties
-
Trailer
AGNI: Village of Calamity krijgt nieuwe gameplaytrailer
Tijdens gamescom asia is een nieuwe gameplaytrailer van de survival-horrorgame AGNI: Village of Calamity onthuld.0 reacties
Toevallig heb ik deel 1 gisteren net besteld en ik hoop dat de party game nog actief word gespeeld.
Het is altijd een gok met dit soort spellen kijken of ik er nog plezier uit kan halen.
En als ik het goed heb moet je vaak valsspelen en een potje kan ook wel weken duren?.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.