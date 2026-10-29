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Idea Factory onthult trailer voor Dokapon Kingdom: Connect 2

Door Amber Linders
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In de zomer van 2027 opent Dokapon Kingdom zijn deuren weer voor jou. In een officiële aankondigingstrailer onthult Idea Factory de gloednieuwe gameplaybeelden van Dokapon Kingdom: Connect 2.

Dokapon Kingdom: Connect 2 is het vervolg op de gelijknamige game. Idea Factory belooft met deel twee een digitale RPG-stijl bordspel van één tot vier spelers. Na het ontwerpen van je eigen personage, trek je de wereld in. Met nieuwe vijanden en verbeterde graphics wacht een wereld vol vrienden en vijanden op je. Deze wereld trotseer je alleen of met je vrienden via online of couch co-op.

Om te winnen moet je het meeste geld hebben. Klinkt simpel maar toch is dat niet zo. Dokapon Kingdom: Connect 2 laat je vechten met jouw medespelers. Binnenin een gevecht moet je jouw aanval baseren op de actie die jouw tegenstander mogelijk kan uitvoeren. Als je wint, mag je van hun stelen en hun bestraffen. Verlies je, dan overkomt dit jou. Gelukkig speel je tijdens de game nieuwe banen vrij, waardoor je het tij kan keren.

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Dokapon Kingdom: Connect 2 komt in de zomer van 2027 uit voor de pc en de Nintendo Switch 1 en 2.

Bron: Idea Factory
Amber Linders
Amber Linders Trainee
19 artikelen geplaatst

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Packshot Dokapon Kingdom: Connect 2
Dokapon Kingdom: Connect 2

Ontwikkelaar

Idea Factory

Uitgever

Idea Factory

Release

Zomer 2027

Platforms

PC
NSW
NS2
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Reacties
Avatar Baroness
Baroness
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Toevallig heb ik deel 1 gisteren net besteld en ik hoop dat de party game nog actief word gespeeld.
Het is altijd een gok met dit soort spellen kijken of ik er nog plezier uit kan halen.
En als ik het goed heb moet je vaak valsspelen en een potje kan ook wel weken duren?.

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