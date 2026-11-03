Konami Code 3 jaar na release ontdekt in Star Wars Jedi: Survivor
Het heeft meer dan drie jaar moeten duren, maar een Easter Egg in Star Wars Jedi: Survivor is eindelijk ontdekt. Jordan DeVries, UI Director van Respawn, heeft er al meerdere keren naar gehint, maar spelers konden de code maar niet kraken. Tenminste, tot nu dan, want de oplossing lag meer voor de hand dan verwacht.
Als er één cheatcode bekend is, dan is het wel de Konami Code. Je weet wel: up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, Start. Geruime tijd verwijst DeVries naar een onontdekte easter egg in Star Wars Jedi: Survivor, maar in tegenstelling tot Google's Legend of Zelda-easter egg was deze niet zo makkelijk te vinden. De Konami Code dient namelijk in een specifiek scherm te worden ingevuld op een specifieke locatie na het verslaan van een specifieke baas. In dit geval moet je de 'Spawn of Oggdo' hebben verslagen, navigeren naar het meditatiepunt in de Mantis en de skilltree in het Force-upgrademenu openen. Dat ontdekte X-gebruiker Towerbunga afgelopen weekend. Na het invoeren van de code zien we een Oggdo-lookalike het menu flink veranderen. Wat er precies gebeurt, is in onderstaande video te zien.
De Konami Code is in Gradius (1986) geïntroduceerd, maar is vervolgens in tientallen, zo niet honderden andere games verschenen als cheat of easter egg. Wat is jouw favoriete Konami Code-easter egg/cheat? Laat het weten in onderstaande reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Downloadnieuws
Star Wars Jedi: Survivor onderdeel van PlayStation Plus Game Catalog februari 2025
Star Wars Jedi: Survivor is het paradepaardje van deze maand, maar de PlayStation Plus Game Catalog van februari 2025 heeft natuurlijk nog veel meer te...0 reacties
-
Nieuws
Jedi: Survivor draait niet lekker op PS4/Xbox One
Star Wars Jedi: Survivor speelt een stuk minder lekker weg op de vorige generatie consoles.0 reacties
-
Nieuws
Respawn werkt aan het laatste hoofdstuk van Star Wars Jedi-reeks
Volgens uitgever Electronic Arts werkt ontwikkelaar Respawn Entertainment hard aan het laatste hoofdstuk van de Star Wars Jedi-gamereeks.0 reacties
-
Nieuws
Star Wars Jedi: Survivor komt eindelijk naar PS4 en Xbox One
Het heeft even mogen duren, maar Star Wars Jedi: Survivor is eindelijk onderweg naar de vorige generatie consoles. Dit maakt EA bekend via social media.0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.