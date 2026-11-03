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Konami Code 3 jaar na release ontdekt in Star Wars Jedi: Survivor

Door Rudy Wijnberg
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Het heeft meer dan drie jaar moeten duren, maar een Easter Egg in Star Wars Jedi: Survivor is eindelijk ontdekt. Jordan DeVries, UI Director van Respawn, heeft er al meerdere keren naar gehint, maar spelers konden de code maar niet kraken. Tenminste, tot nu dan, want de oplossing lag meer voor de hand dan verwacht.

Als er één cheatcode bekend is, dan is het wel de Konami Code. Je weet wel: up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, Start. Geruime tijd verwijst DeVries naar een onontdekte easter egg in Star Wars Jedi: Survivor, maar in tegenstelling tot Google's Legend of Zelda-easter egg was deze niet zo makkelijk te vinden. De Konami Code dient namelijk in een specifiek scherm te worden ingevuld op een specifieke locatie na het verslaan van een specifieke baas. In dit geval moet je de 'Spawn of Oggdo' hebben verslagen, navigeren naar het meditatiepunt in de Mantis en de skilltree in het Force-upgrademenu openen. Dat ontdekte X-gebruiker Towerbunga afgelopen weekend. Na het invoeren van de code zien we een Oggdo-lookalike het menu flink veranderen. Wat er precies gebeurt, is in onderstaande video te zien.

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De Konami Code is in Gradius (1986) geïntroduceerd, maar is vervolgens in tientallen, zo niet honderden andere games verschenen als cheat of easter egg. Wat is jouw favoriete Konami Code-easter egg/cheat? Laat het weten in onderstaande reacties!

Bron: Towerbunga
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2872 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Survivor

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Respawn Entertainment

Uitgever

Electronic Arts

Release

28 april 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Toffe easter egg! Leuk om te leren dat het zo heet, ik noemde het altijd de D-Pad code, haha. Ook bekend van de GTA cheats die je ermee kon doen. Om nou echt n favoriete te kiezen tussen deze allemaal? Misschien eentje uit Sly Cooper, zoals de mega jump.

0
Avatar Gonads
Gonads
lvl9 NPC 2.0
4 uur geleden bewerkt
Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Ik kan altijd wel genieten van zulk soort dingen. Ik zie dan zo'n grinnikende developer voor me. Helemaal blij met zijn 'grap' 😁

Deze vond ik zelf wel leuk. (Scheidsrechter wordt een hond)

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