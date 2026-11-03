Konami Code 3 jaar na release ontdekt in Star Wars Jedi: Survivor

Het heeft meer dan drie jaar moeten duren, maar een Easter Egg in Star Wars Jedi: Survivor is eindelijk ontdekt. Jordan DeVries, UI Director van Respawn, heeft er al meerdere keren naar gehint, maar spelers konden de code maar niet kraken. Tenminste, tot nu dan, want de oplossing lag meer voor de hand dan verwacht.

Als er één cheatcode bekend is, dan is het wel de Konami Code. Je weet wel: up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, Start. Geruime tijd verwijst DeVries naar een onontdekte easter egg in Star Wars Jedi: Survivor, maar in tegenstelling tot Google's Legend of Zelda-easter egg was deze niet zo makkelijk te vinden. De Konami Code dient namelijk in een specifiek scherm te worden ingevuld op een specifieke locatie na het verslaan van een specifieke baas. In dit geval moet je de 'Spawn of Oggdo' hebben verslagen, navigeren naar het meditatiepunt in de Mantis en de skilltree in het Force-upgrademenu openen. Dat ontdekte X-gebruiker Towerbunga afgelopen weekend. Na het invoeren van de code zien we een Oggdo-lookalike het menu flink veranderen. Wat er precies gebeurt, is in onderstaande video te zien.

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De Konami Code is in Gradius (1986) geïntroduceerd, maar is vervolgens in tientallen, zo niet honderden andere games verschenen als cheat of easter egg. Wat is jouw favoriete Konami Code-easter egg/cheat? Laat het weten in onderstaande reacties!