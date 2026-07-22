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Langrisser keert terug met een nieuwe game: Sea of Sword

Door Simon Verbeke
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Liefhebbers van strategy-RPG's hebben misschien wel al eens van Langrisser gehoord, een geliefde reeks in het genre. Langrisser I & II kregen enkele jaren geleden al een moderne remake, maar nu is er iets nieuws in de maak!

Langrisser: Sea of Sword is in de maak

De Langrisser-franchise begon in 1991 en dus kunnen we wel zeggen dat de reeks al even meegaat. Een nieuw deel heeft dus de taak om die rijke geschiedenis verder te zetten én tegelijk te innoveren. Dat is exact wat ontwikkelaar Black Jack Studio van plan is! Ze beloven een game die draait rond tactische diepgang en vrije exploratie. Je speelt als de 'Nameless', een mysterieus figuur dat op zoek gaat naar verloren herinneringen. In de onderstaande gameplaytrailer kan je al even proeven van hoe alles eruit zal komen te zien.

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Langrisser: Sea of Sword heeft nog geen releasedatum gekregen, maar je kan de game wel al op je wensenlijst zetten op Steam. Voorlopig is de game enkel bevestigd voor pc en mobiele devices.

Bron: Black Jack Studio
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 15 reviews 280 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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