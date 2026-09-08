Waar een grote show is, duiken leaks op. Ook Nintendo schiet in de fout door de Australische gamepagina voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 vroegtijdig te updaten. Om eventuele spoilers te voorkomen, noteren we de prijs niet in de inleiding. Mocht je dus niet willen weten hoe duur de game gaat worden, stop dan nu met lezen.

Vooks.net (een Australische Nintendo community) heeft een screenshot uit de Australische Nintendo eShop gedeeld waarop de verkoopprijs van The Legend of Zelda: Ocarina of Time te zien is. Helaas is dit niet langer te bevestigen, gezien de vermelding inmiddels is verdwenen. Volgens het screenshot gaat de digitale variant van The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake in Australië 94,95 Australische dollar kosten, wat omgerekend €59,99 is. Opvallend, gezien Fire Emblem: Fortune's Weave een prijs van €69,99 kent en Mario Kart World een prijs van €79,99. Hoewel het relatief goedkope prijskaartje voor Ocarina of Time een lekkere meevaller is, suggereert dat ook dat de innovatie wellicht niet zo groot gaat zijn als waar we op gehoopt hadden.

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Of de Nintendo Switch 2-editie van The Legend of Zelda: Ocarina of Time een complete reimagining gaat worden, valt dan ook te betwijfelen. Toch kunnen we het niet compleet uitsluiten. Naar alle waarschijnlijkheid kost de game bij retailers namelijk gewoon €69,99. Het kan natuurlijk ook een tactische overweging zijn om de game wat goedkoper aan te prijzen, gezien de game vermoedelijk miljoenen keren over de toonbank zal vliegen.

Lang wachten op het antwoord hoeft gelukkig niet. Op 8 september om 16:00 uur gaat namelijk de The Legend of Zelda 40th Anniversary-livestream van start!