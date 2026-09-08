Leak: Nintendo Australië verklapt The Legend of Zelda: Ocarina of Time-verkoopprijs
Waar een grote show is, duiken leaks op. Ook Nintendo schiet in de fout door de Australische gamepagina voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 vroegtijdig te updaten. Om eventuele spoilers te voorkomen, noteren we de prijs niet in de inleiding. Mocht je dus niet willen weten hoe duur de game gaat worden, stop dan nu met lezen.
Vooks.net (een Australische Nintendo community) heeft een screenshot uit de Australische Nintendo eShop gedeeld waarop de verkoopprijs van The Legend of Zelda: Ocarina of Time te zien is. Helaas is dit niet langer te bevestigen, gezien de vermelding inmiddels is verdwenen. Volgens het screenshot gaat de digitale variant van The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake in Australië 94,95 Australische dollar kosten, wat omgerekend €59,99 is. Opvallend, gezien Fire Emblem: Fortune's Weave een prijs van €69,99 kent en Mario Kart World een prijs van €79,99. Hoewel het relatief goedkope prijskaartje voor Ocarina of Time een lekkere meevaller is, suggereert dat ook dat de innovatie wellicht niet zo groot gaat zijn als waar we op gehoopt hadden.
Of de Nintendo Switch 2-editie van The Legend of Zelda: Ocarina of Time een complete reimagining gaat worden, valt dan ook te betwijfelen. Toch kunnen we het niet compleet uitsluiten. Naar alle waarschijnlijkheid kost de game bij retailers namelijk gewoon €69,99. Het kan natuurlijk ook een tactische overweging zijn om de game wat goedkoper aan te prijzen, gezien de game vermoedelijk miljoenen keren over de toonbank zal vliegen.
Lang wachten op het antwoord hoeft gelukkig niet. Op 8 september om 16:00 uur gaat namelijk de The Legend of Zelda 40th Anniversary-livestream van start!
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Ik heb echt in geen jaren meer dan 45 euro uitgegeven aan een game. Voor mij voelt 70,- dan ook echt te veel. Mijn backlog is ook nog aardig groot. Dus tenzij ik flabbergasted word door de trailer wacht ik wel een leuke deal af.
Mocht het €60 kosten, koop ik het ook wel vrij direct.
Anders had ik misschien liever gewacht tot het was afgeprijsd.
Is nu te hopen dat het rond 12 november uitkomt, want dan kan ik het als 'cadeau voor mijn moeder' kopen.
Als het eerder of later is zal ik het ook gerust uitleggen als 'cadeau voor mijn moeder' trouwens, hahaha.
Geeft mij gewoon een reden om het te halen met release en beide te kunnen spelen, net als we vroeger deden met de 3DS versie of andere Zelda titels.
Zuur dat het al lekt maar goed...
Ik verwacht een redelijk standaard 1:1 remake zoals Starfox, maar we gaan het vanmiddag wel zien
Ik laat me er niet door afschrikken! OOT was al goed, dus al zouden de verwachtingen wat tegenvallen qua veranderingen, toevoegingen en het een opgedirkte 1:1 is, dan nog blijft het een goede game met moderne graphics.
Maar ik geloof het niet, volgens Nate zijn er echt wel grote veranderingen op komst in… Hyrule😃
Oftewel, 45€ voor de digitale versie bij Amazon Japan en dan in het Nederlands speelbaar.
Je moet je kanalen weten
Hoe dan ook, er zal gezeik komen 😂. Te duur is niet goed en te goedkoop is ook niet goed.
Bij Star Fox voor de Switch 2 ook een remake zag je ook een vriendelijker prijskaartje. Scheelt wel dat er al een blauwdruk voor een game klaar lag.
Splatoon Raiders was ook lager geprijsd dat is geen remake maar zal met een kleiner team of in minder lange tijd gemaakt kunnen zijn of combinatie van lagere productie kosten.
Vind het wel goed dat ze per game kijken wat ze ervoor vragen. Dan is het ook geen natte vinger werk.
€60,- digitaal en €70,- fysiek zou de sweet spot zijn, denk ik.