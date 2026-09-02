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gamescom 2026

Leak: Speelbare Scream-game opgedoken in Steam-lek

Door Rudy Wijnberg
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Waar de wereld vandaag de dag barst van asymmetrische horrorgames, blijkt er in 2011 een soortgelijk concept te zijn geweest waarin de Scream-films centraal stonden. In het Steam-lek van afgelopen week is namelijk een volledig speelbare Scream-game opgedoken!

X-gebruiker FellaRobux heeft in de 13 TB aan bestanden uit het Steam-lek een speelbare versie van een geannuleerde Scream-game aangetroffen. Sterker nog, ondertussen heeft de gebruiker samen met anderen de multiplayer werkend gekregen. In de game spelen een aantal spelers als potentiële slachtoffers van Ghostface, terwijl één speler de rol van de gemaskerde seriemoordenaar aanneemt.

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Volgens metadata stamt de build uit 2011 en was de onaangekondigde en inmiddels (naar alle waarschijnlijkheid) geannuleerde Scream-game in ontwikkeling bij Fatshark, de ontwikkelaar van onder andere Warhammer 40K: Darktide, Warhammer: Vermintide 2 en Escape Dead Island.

Wat denken jullie van de geannuleerde Scream-game? Gemiste kans of geen kans van slagen? Laat het weten in de reacties!

Bron: FellaRobux
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2492 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Paasei
Paasei
lvl6 Combo Juggler
4 uur geleden

Jammer dat dit soort filmpjes tegenwoordig zo vaak op alleen op Twitter worden gezet. Omdat ik geen account heb kan ik niets zien =(

0
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl6 Combo Juggler
4 uur geleden

Hellraiser, Halloween, Saw, nu dus ook een Scream. Trend gaande!

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
4 uur geleden

Had in potentie leuk kunnen zijn zou je zeggen in die tijd…

0
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