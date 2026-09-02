Leak: Speelbare Scream-game opgedoken in Steam-lek
Waar de wereld vandaag de dag barst van asymmetrische horrorgames, blijkt er in 2011 een soortgelijk concept te zijn geweest waarin de Scream-films centraal stonden. In het Steam-lek van afgelopen week is namelijk een volledig speelbare Scream-game opgedoken!
X-gebruiker FellaRobux heeft in de 13 TB aan bestanden uit het Steam-lek een speelbare versie van een geannuleerde Scream-game aangetroffen. Sterker nog, ondertussen heeft de gebruiker samen met anderen de multiplayer werkend gekregen. In de game spelen een aantal spelers als potentiële slachtoffers van Ghostface, terwijl één speler de rol van de gemaskerde seriemoordenaar aanneemt.
Volgens metadata stamt de build uit 2011 en was de onaangekondigde en inmiddels (naar alle waarschijnlijkheid) geannuleerde Scream-game in ontwikkeling bij Fatshark, de ontwikkelaar van onder andere Warhammer 40K: Darktide, Warhammer: Vermintide 2 en Escape Dead Island.
Wat denken jullie van de geannuleerde Scream-game? Gemiste kans of geen kans van slagen? Laat het weten in de reacties!
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Had in potentie leuk kunnen zijn zou je zeggen in die tijd…