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Galaxies Showcase oktober 2026

Lelu windt zich op voor een januari 2027-release

Door Bram Noteboom
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De top-down avonturengame Lelu kwam tijdens de Galaxies Showcase aan bod. De releasedatum van deze titel met speelgoed in de hoofdrol is vrijgegeven!

In Lelu speel je als een klein mechanisch eendje dat een bewustzijn heeft ontwikkeld. Met deze verhoogde breincapaciteiten smaakt vrijheid toch het beste en vandaar dat dit speeltje op weg gaat. Hij moet de speelgoedfabriek zien te doorkruizen, maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Er schuilen heuse mechanische monsters in de schaduwen en dat zijn obstakels die de speler moet zien te overwinnen. Naarmate je dieper in deze wereld doordringt, ontdek je verborgen vaardigheden die je zoektocht makkelijker maken, naast allerlei geheimen en andere wezens die jouw verlangen naar vrijheid delen.

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Lelu is beschikbaar vanaf 21 januari 2027 voor de pc en Nintendo Switch 2.

Bron: Galaxies Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5695 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Lelu
Lelu

Ontwikkelaar

jamierowan

Uitgever

Super Rare Originals

Release

-

Platforms

PC
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