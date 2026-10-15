Lelu windt zich op voor een januari 2027-release

De top-down avonturengame Lelu kwam tijdens de Galaxies Showcase aan bod. De releasedatum van deze titel met speelgoed in de hoofdrol is vrijgegeven!

In Lelu speel je als een klein mechanisch eendje dat een bewustzijn heeft ontwikkeld. Met deze verhoogde breincapaciteiten smaakt vrijheid toch het beste en vandaar dat dit speeltje op weg gaat. Hij moet de speelgoedfabriek zien te doorkruizen, maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Er schuilen heuse mechanische monsters in de schaduwen en dat zijn obstakels die de speler moet zien te overwinnen. Naarmate je dieper in deze wereld doordringt, ontdek je verborgen vaardigheden die je zoektocht makkelijker maken, naast allerlei geheimen en andere wezens die jouw verlangen naar vrijheid delen.

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Lelu is beschikbaar vanaf 21 januari 2027 voor de pc en Nintendo Switch 2.