Lugubere indiegame I Shall Name The Dead in de maak
De Braziliaanse game-ontwikkelaar en schrijver Tiago Rech werkt aan een morbide indiegame die de naam I Shall Name The Dead draagt. De titel verklapt al een hoop over wat je in de game moet gaan doen, maar de unieke artstijl had je wellicht niet direct zien aankomen.
I Shall Name The Dead is een nieuwe horrorgame van Tiago Rech, die voorheen heeft gewerkt aan games als Teleforum, I Did Not Buy This Ticket en Drowned Lake. Nu heeft hij zijn nieuwste game aangekondigd, welke door DANGEN Entertainment wordt uitgegeven. De aankondigingstrailer vertelt ons nog niet heel veel, maar de visuele stijl is in ieder geval direct duidelijk. In deze point and click-adventure speel je als de mysterieuze Imaculada die zich vanuit de krochten van de Metropolis heeft opgeworpen om de doden hun waardigheid terug te geven. Zij doet dit door ze namen en daarmee weer een identiteit te geven.
Imaculada verzint overigens niet zomaar een naam bij een lijk. Nee, zij praat met de doden en moet op die manier zien te achterhalen wat de vergeten namen van deze overleden personen zijn. Pas wanneer zij weer hun naam hebben kunnen zij worden begraven. Tot die tijd verblijven ze in limbo. Je struint het kerkhof af op zoek naar overledenen die hun identiteit verloren zijn. Imaculada is echter geïnfecteerd met de Worm, die haar van binnenuit opeet en die ook invloed kan uitoefenen op jouw keuzes in een gesprek.
I Shall Name The Dead staat gepland voor een release in 2027.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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