Mechs en monsters in nieuwe GUNDAM ROGUE ORBIT trailer
Volgend jaar is het tijd om weer eens heerlijk te knokken met een hoop coole en kleurrijke Gundam mechs. GUNDAM ROGUE ORBIT verschijnt in maart van volgend jaar en hier is alvast een voorproefje.
Bandai Namco Studios heeft een gameplay trailer met ons gedeeld, waarin we nieuwe beelden van de actiegame te zien krijgen. We krijgen gevechten te zien met allerlei grote gedrochten, maar ook het customisen van je mech komt aan bod. Kort samengevat: de trailer zit vol actie, spektakel en veel kleurrijke explosies. Bekijk hieronder hoe dat er dan precies uitziet.
GUNDAM ROGUE ORBIT verschijnt op 5 maart 2027 voor PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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