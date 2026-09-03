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gamescom 2026

Releasedatum Gundam Rogue Orbit valt in maart 2027

Door Bram Noteboom
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Bandai Namco brengt een bezoekje aan de State of Play en komt met een releasedatum-trailer voor Gundam Rogue Orbit op de proppen. Check hier de nieuwe gameplay afkomstig van de Japanse showcase!

Gigantische robots en bombastische actie staan centraal in het nieuwe beeldmateriaal. Gundam Rogue Orbit werd een tijdje geleden vrij verrassend onthuld tijdens Summer Game Fest 2026 en spelers hoeven niet bijster lang te wachten, voordat ze zelf met de game aan de slag mogen. Tijdens de State of Play van 3 september 2026 werd de releasedatum getoond, maar dat ging natuurlijk gepaard met flitsende beelden. Je wordt niet zomaar een piloot en je reflexen worden op de proef gesteld, al hoef je de strijd gelukkig niet alleen te voeren. Voor de eerste verhaaldetails kan je hieronder ook een kijkje nemen:

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Gundam Rogue Orbit is beschikbaar vanaf 5 maart 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: State of Play
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5409 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GUNDAM ROGUE ORBIT
GUNDAM ROGUE ORBIT

Ontwikkelaar

Bandai Namco Studios

Uitgever

Bandai Namco

Release

19 juli 1905

Platforms

PC
PS5
XBS
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