Releasedatum Gundam Rogue Orbit valt in maart 2027

Bandai Namco brengt een bezoekje aan de State of Play en komt met een releasedatum-trailer voor Gundam Rogue Orbit op de proppen. Check hier de nieuwe gameplay afkomstig van de Japanse showcase!

Gigantische robots en bombastische actie staan centraal in het nieuwe beeldmateriaal. Gundam Rogue Orbit werd een tijdje geleden vrij verrassend onthuld tijdens Summer Game Fest 2026 en spelers hoeven niet bijster lang te wachten, voordat ze zelf met de game aan de slag mogen. Tijdens de State of Play van 3 september 2026 werd de releasedatum getoond, maar dat ging natuurlijk gepaard met flitsende beelden. Je wordt niet zomaar een piloot en je reflexen worden op de proef gesteld, al hoef je de strijd gelukkig niet alleen te voeren. Voor de eerste verhaaldetails kan je hieronder ook een kijkje nemen:

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Gundam Rogue Orbit is beschikbaar vanaf 5 maart 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.