Minimaal 292 mensen raken baan kwijt bij Bungie
Terwijl de industrie langzaam zich schrap zet voor ongekende ontslagrondes, worden er steeds meer details onthuld over de situatie bij Bungie.
Via het journalistieke platform Game File wordt er een minimale schatting gedaan en de nummers zijn vrij schokkend te noemen. In een WARN-melding van Sony aan de staat Washington, waar Bungie is gevestigd, werd melding gemaakt van bezuinigingen die vanaf volgende maand gevolgen hebben voor 292 werknemers. Dit betreft uitsluitend banen bij Bungie/Sony in Washington en houdt geen rekening met banen op andere locaties. De WARN-meldingen (Worker Adjustment and Retraining Notification Act) zijn verplicht wanneer massale ontslagrondes worden doorgevoerd.
Verder geeft journalist Jason Schreier aan dat Justin Truman, het studiohoofd van Bungie, aftreedt. Hij volgde vorig jaar Pete Parsons op, maar de functie was van korte duur. Verder doet Paul Tassi van het platform Forbes een uitspraak over alle mensen die betrokken zijn bij de ontslagrondes. Het totaalplaatje zou rond de 400 banen moeten gaan. Hierdoor verdwijnt ongeveer de helft van het gehele Bungie-personeelsbestand.
We houden de ontwikkelingen bij Bungie en Sony in de gaten.
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De generatie van overnames en sluitingen. Vaak gaan deze twee hand in hand samen.
Maar dit gebeurt toch zo vaak bij studio's? Ze nemen mensen aan voor de omtwikkeling van games en als die games klaar zijn ontslaan ze weer een deel.
Het is super klote voor de medewerkers, maar Bungie stelt ook gewoon niks meer voor. Niemand zit meer te wachten op hun liveservice titels. Grote fout van ze om onder Sony te gaan werken.
Het is gewoon triest, ja Bungie is niet meer wat het ooit was op kwaliteit niveau, maar godverdamme die CEOS en managers daar waren echt de grootste problemen daar, en zoals altijd, lopen zij waarschijnlijk lekker weg met een potje geld naar huis. Heb het met mijn eigen ogen gezien toen ik zelf bij Sony werkte, fucking execs
En Marathon dan?! Huh, ai?
Het exacte aantal ontslagen wordt 343
Ik vraag me af of Bungie nog het einde van het jaar zal meemaken
Damn, dat betekent dus dat Bungie in 3 jaar tijd van 1200 naar ongeveer 400 werknemers is gegaan. Lijkt me verschrikkelijk om zoveel collegas te zien gaan, helemaal gezien de huidige baankansen in de industrie. En de overgebleven werknemers zullen ook niet prettig zitten, meestal krijg je in zo'n scenario veel hogere werkdruk terwijl loonsverhoging ter compensatie er niet in zit.