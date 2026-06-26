Minimaal 292 mensen raken baan kwijt bij Bungie

Terwijl de industrie langzaam zich schrap zet voor ongekende ontslagrondes, worden er steeds meer details onthuld over de situatie bij Bungie.

Via het journalistieke platform Game File wordt er een minimale schatting gedaan en de nummers zijn vrij schokkend te noemen. In een WARN-melding van Sony aan de staat Washington, waar Bungie is gevestigd, werd melding gemaakt van bezuinigingen die vanaf volgende maand gevolgen hebben voor 292 werknemers. Dit betreft uitsluitend banen bij Bungie/Sony in Washington en houdt geen rekening met banen op andere locaties. De WARN-meldingen (Worker Adjustment and Retraining Notification Act) zijn verplicht wanneer massale ontslagrondes worden doorgevoerd.

Verder geeft journalist Jason Schreier aan dat Justin Truman, het studiohoofd van Bungie, aftreedt. Hij volgde vorig jaar Pete Parsons op, maar de functie was van korte duur. Verder doet Paul Tassi van het platform Forbes een uitspraak over alle mensen die betrokken zijn bij de ontslagrondes. Het totaalplaatje zou rond de 400 banen moeten gaan. Hierdoor verdwijnt ongeveer de helft van het gehele Bungie-personeelsbestand.

We houden de ontwikkelingen bij Bungie en Sony in de gaten.