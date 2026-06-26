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Minimaal 292 mensen raken baan kwijt bij Bungie

Door Bram Noteboom

Terwijl de industrie langzaam zich schrap zet voor ongekende ontslagrondes, worden er steeds meer details onthuld over de situatie bij Bungie.

Via het journalistieke platform Game File wordt er een minimale schatting gedaan en de nummers zijn vrij schokkend te noemen. In een WARN-melding van Sony aan de staat Washington, waar Bungie is gevestigd, werd melding gemaakt van bezuinigingen die vanaf volgende maand gevolgen hebben voor 292 werknemers. Dit betreft uitsluitend banen bij Bungie/Sony in Washington en houdt geen rekening met banen op andere locaties. De WARN-meldingen (Worker Adjustment and Retraining Notification Act) zijn verplicht wanneer massale ontslagrondes worden doorgevoerd.

Verder geeft journalist Jason Schreier aan dat Justin Truman, het studiohoofd van Bungie, aftreedt. Hij volgde vorig jaar Pete Parsons op, maar de functie was van korte duur. Verder doet Paul Tassi van het platform Forbes een uitspraak over alle mensen die betrokken zijn bij de ontslagrondes. Het totaalplaatje zou rond de 400 banen moeten gaan. Hierdoor verdwijnt ongeveer de helft van het gehele Bungie-personeelsbestand.

Bungie ontslagrondes 2026 industrie

We houden de ontwikkelingen bij Bungie en Sony in de gaten.

Bron: Game File
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 20:22

De generatie van overnames en sluitingen. Vaak gaan deze twee hand in hand samen.

0
Avatar Fr3nzy
Fr3nzy
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 19:27

Maar dit gebeurt toch zo vaak bij studio's? Ze nemen mensen aan voor de omtwikkeling van games en als die games klaar zijn ontslaan ze weer een deel.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
1 week geleden om 11:50

Het is super klote voor de medewerkers, maar Bungie stelt ook gewoon niks meer voor. Niemand zit meer te wachten op hun liveservice titels. Grote fout van ze om onder Sony te gaan werken.

2
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 10:41

Het is gewoon triest, ja Bungie is niet meer wat het ooit was op kwaliteit niveau, maar godverdamme die CEOS en managers daar waren echt de grootste problemen daar, en zoals altijd, lopen zij waarschijnlijk lekker weg met een potje geld naar huis. Heb het met mijn eigen ogen gezien toen ik zelf bij Sony werkte, fucking execs

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 10:34

En Marathon dan?! Huh, ai?

0
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 08:21

Het exacte aantal ontslagen wordt 343

4
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 08:02

Ik vraag me af of Bungie nog het einde van het jaar zal meemaken

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
1 week geleden om 07:55

Damn, dat betekent dus dat Bungie in 3 jaar tijd van 1200 naar ongeveer 400 werknemers is gegaan. Lijkt me verschrikkelijk om zoveel collegas te zien gaan, helemaal gezien de huidige baankansen in de industrie. En de overgebleven werknemers zullen ook niet prettig zitten, meestal krijg je in zo'n scenario veel hogere werkdruk terwijl loonsverhoging ter compensatie er niet in zit.

0
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