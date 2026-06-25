Monster Hunter Stories 3 krijgt extra Rudy-verhaallijn
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection staat aan de aftrap van de Capcom Spotlight. Er is een nieuwe verhalende uitbreiding onthuld en je hoeft er absoluut niet lang op te wachten.
Voordat je het vraagt: nee, het gaat niet om een komisch avontuurtje met je favoriete Rudy van Gameliner. De Felyne Rudy uit Monster Hunter Stories 3 pakt ditmaal de hoofdrol en het extra verhaal geeft zijn toevoeging aan de game meer diepgang. Er wordt namelijk een connectie gemaakt met een van zijn voorouders: Navi uit de eerdere games. Hij was samen met andere personages verantwoordelijk voor het redden van de wereld. Natuurlijk wil hij de beste kat ontmoeten, maar dat gaat niet zonder slag of stoot; en in de tussentijd worden er gigantisch sterke monsters losgelaten, zoals Deviljho en Nergigante. Als dat maar goed gaat.
Het mooiste van alles? De content is nu al beschikbaar om te downloaden en te ervaren. Als je de Deluxe Edition of de Premium Deluxe Edition in huis hebt, betaal je geen cent extra. Daarnaast verschijnt er een gratis update. Deze brengt Royal Monsters naar de game en andere QoL-features.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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"Voordat je het vraagt: nee, het gaat niet om een komisch avontuurtje met je favoriete Rudy van Gameliner."
Mijn teleurstelling valt niet in woorden te vatten 😞
Je leest de titel en denkt awesome. Je leest de alinea en de teleurstelling is groot. 🤪🤪