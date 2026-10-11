Naruto Card Game verschijnt vanaf juni 2027 in de winkels
Mocht je uitkijken naar de release van Naruto Card Game, dan moet je helaas nog even wachten. Met een geanimeerde trailer maakt Bandai Card Games namelijk bekend dat de Naruto en Naruto Shippuden TCG pas in de maand juni van 2027 in de winkels verschijnt.
Hoewel onderstaande trailer bijzonder weinig van de kaarten zelf laat zien, moet deze alvast een beetje de sfeer van de aankomende TCG weergeven. In de aankomende tradingcardgame van Naruto beschikken we namelijk over allerlei bekende ninja's waarmee we in een tabletopversie met elkaar op de vuist gaan. Gelukkig sluit de trailer toch af met een paar kaarten. Opvallender is echter het releasewindow dat je bijna met een vergrootglas moet spotten aan het einde van de video. Naruto Card Game verschijnt namelijk in juni 2027 als fysieke release. Pre-orders zijn op dit moment helaas niet mogelijk en dus lijkt het in juni uit te monden in een epische strijd tegen de scalpers.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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