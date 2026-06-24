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Netflix onthult interactieve horrorfilm/game 'Unhinged'

Door Simon Verbeke

Netflix is de laatste jaren steeds meer aan het experimenteren met allerlei mediavormen, zo ook met games. De streaminggigant heeft nu een nieuw project aangekondigd onder de naam 'Unhinged': het wordt een horrorgame die zal aanvoelen als een interactieve film.

Ontsnap uit je appartement in Unhinged

Je speelt als Ava (met de stem van Zoë Kravitz) wier appartement wordt getroffen door een zware storm. De stroom valt uit en al snel wordt duidelijk dat je een ongewenste bezoeker hebt... Je enige hulpmiddel is je smartphone, die dienstdoet als zaklamp én waarmee je kan bellen naar je vriendin Claire en conciërge Ben (met de stemmen van Sadie Sink en Troy Baker). De game zal makkelijk te spelen zijn, ook voor 'niet-gamers'. Je hebt geen controller nodig, je smartphone (met de desbetreffende app) is voldoende.

Door met je smartphone te bewegen, zullen Ava's handen ook bewegen en zo kan je acties uitvoeren. Unhinged wil jou dus eigenlijk zoveel mogelijk het gevoel geven dat je in een horrorfilm bent gedropt en dat je moet zien te overleven. Hoe dat eruitziet, kan je al checken in onderstaande trailer.

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Unhinged is te spelen vanaf 30 juni via Netflix.

Bron: Netflix
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar craftercis
craftercis
lvl6 Combo Juggler
4 dagen geleden om 23:17

Heb hem zojuist gespeeld. Je bent er snel mee klaar (30 min). Je merkt wel dat dit vooral een tech demo is. Er zit daarom ook niet echt een verhaal in, wat je wel zou denken bij Netflix. Maar het besturen van je character doormiddel van je irl telefoon werkt super. Maar dat is het dan ook wel een beetje. Je kunt verder wel bellen en berichtjes lezen maar dat voegt verder niet veel toe aan de beleving. Maar ze mogen wat mij betreft hier meer games mee maken. Tof concept!

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
1 week geleden om 09:07

Dit klinkt wel leuk om een keer te proberen, altijd mooi zulke initiatieven 😎

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 20:42

Dat is zeker het proberen waard.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 16:29

Vind dit er wel cool uitzien ga em zeker proberen.

1
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 15:20

Ga het proberen!

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 15:09

Dit lijkt mij wel erg leuk, gimmicky dat wel, maar grappig. Beetje idee van Black Mirror: Bandersnatch, maar dan anders. Zal ook wel hier bij blijven, volgens mij zijn dit dure projecten om te maken.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
1 week geleden om 14:43 bewerkt

Netflix doet blijkbaar ook aan pleonasmen... ;)

Edit: stiekem aanpassen

0
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