Netflix onthult interactieve horrorfilm/game 'Unhinged'

Netflix is de laatste jaren steeds meer aan het experimenteren met allerlei mediavormen, zo ook met games. De streaminggigant heeft nu een nieuw project aangekondigd onder de naam 'Unhinged': het wordt een horrorgame die zal aanvoelen als een interactieve film.

Ontsnap uit je appartement in Unhinged

Je speelt als Ava (met de stem van Zoë Kravitz) wier appartement wordt getroffen door een zware storm. De stroom valt uit en al snel wordt duidelijk dat je een ongewenste bezoeker hebt... Je enige hulpmiddel is je smartphone, die dienstdoet als zaklamp én waarmee je kan bellen naar je vriendin Claire en conciërge Ben (met de stemmen van Sadie Sink en Troy Baker). De game zal makkelijk te spelen zijn, ook voor 'niet-gamers'. Je hebt geen controller nodig, je smartphone (met de desbetreffende app) is voldoende.

Door met je smartphone te bewegen, zullen Ava's handen ook bewegen en zo kan je acties uitvoeren. Unhinged wil jou dus eigenlijk zoveel mogelijk het gevoel geven dat je in een horrorfilm bent gedropt en dat je moet zien te overleven. Hoe dat eruitziet, kan je al checken in onderstaande trailer.

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Unhinged is te spelen vanaf 30 juni via Netflix.