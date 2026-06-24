Netflix onthult interactieve horrorfilm/game 'Unhinged'
Netflix is de laatste jaren steeds meer aan het experimenteren met allerlei mediavormen, zo ook met games. De streaminggigant heeft nu een nieuw project aangekondigd onder de naam 'Unhinged': het wordt een horrorgame die zal aanvoelen als een interactieve film.
Ontsnap uit je appartement in Unhinged
Je speelt als Ava (met de stem van Zoë Kravitz) wier appartement wordt getroffen door een zware storm. De stroom valt uit en al snel wordt duidelijk dat je een ongewenste bezoeker hebt... Je enige hulpmiddel is je smartphone, die dienstdoet als zaklamp én waarmee je kan bellen naar je vriendin Claire en conciërge Ben (met de stemmen van Sadie Sink en Troy Baker). De game zal makkelijk te spelen zijn, ook voor 'niet-gamers'. Je hebt geen controller nodig, je smartphone (met de desbetreffende app) is voldoende.
Door met je smartphone te bewegen, zullen Ava's handen ook bewegen en zo kan je acties uitvoeren. Unhinged wil jou dus eigenlijk zoveel mogelijk het gevoel geven dat je in een horrorfilm bent gedropt en dat je moet zien te overleven. Hoe dat eruitziet, kan je al checken in onderstaande trailer.
Unhinged is te spelen vanaf 30 juni via Netflix.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Heb hem zojuist gespeeld. Je bent er snel mee klaar (30 min). Je merkt wel dat dit vooral een tech demo is. Er zit daarom ook niet echt een verhaal in, wat je wel zou denken bij Netflix. Maar het besturen van je character doormiddel van je irl telefoon werkt super. Maar dat is het dan ook wel een beetje. Je kunt verder wel bellen en berichtjes lezen maar dat voegt verder niet veel toe aan de beleving. Maar ze mogen wat mij betreft hier meer games mee maken. Tof concept!
Dit klinkt wel leuk om een keer te proberen, altijd mooi zulke initiatieven 😎
Dat is zeker het proberen waard.
Vind dit er wel cool uitzien ga em zeker proberen.
Ga het proberen!
Dit lijkt mij wel erg leuk, gimmicky dat wel, maar grappig. Beetje idee van Black Mirror: Bandersnatch, maar dan anders. Zal ook wel hier bij blijven, volgens mij zijn dit dure projecten om te maken.
Netflix doet blijkbaar ook aan pleonasmen... ;)
Edit: stiekem aanpassen