Nieuwe ontslagronde bij Disney, vooral Pixar getroffen

Ondanks goede recensies voor Hoppers en Toy Story 5, gaat het niet zo goed bij Pixar. Disney heeft namelijk een nieuwe ontslagronde aangekondigd en de geliefde animatiestudio wordt niet gespaard.

Disney ontslaat honderden werknemers

Verschillende divisies van Disney worden getroffen door deze ontslagen en bij de filmtak is vooral Pixar het grote slachtoffer. Ook andere partijen worden getroffen: National Geographic, bijvoorbeeld, verliest ook banen. Volgens Disney maken de ontslagen deel uit van een bredere reorganisatie, waardoor het bedrijf efficiënter wil gaan werken (het gebruikelijke verhaaltje dat bedrijven gebruiken in zulke gevallen dus). Pixar had het sowieso al moeilijk de laatste jaren: alhoewel hun films misschien niet slecht bleken te zijn, missen ze toch wel een beetje de impact van weleer.

Pixar

We hopen dat alle getroffen werknemers spoedig terug op hun pootjes terechtkomen.