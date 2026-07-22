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Nieuwe ontslagronde bij Disney, vooral Pixar getroffen

Door Simon Verbeke
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Ondanks goede recensies voor Hoppers en Toy Story 5, gaat het niet zo goed bij Pixar. Disney heeft namelijk een nieuwe ontslagronde aangekondigd en de geliefde animatiestudio wordt niet gespaard.

Disney ontslaat honderden werknemers

Verschillende divisies van Disney worden getroffen door deze ontslagen en bij de filmtak is vooral Pixar het grote slachtoffer. Ook andere partijen worden getroffen: National Geographic, bijvoorbeeld, verliest ook banen. Volgens Disney maken de ontslagen deel uit van een bredere reorganisatie, waardoor het bedrijf efficiënter wil gaan werken (het gebruikelijke verhaaltje dat bedrijven gebruiken in zulke gevallen dus). Pixar had het sowieso al moeilijk de laatste jaren: alhoewel hun films misschien niet slecht bleken te zijn, missen ze toch wel een beetje de impact van weleer.

Pixar ontslagronde Toy Story 5Pixar

We hopen dat alle getroffen werknemers spoedig terug op hun pootjes terechtkomen.

Bron: Variety
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 15 reviews 280 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Dea-van-Seagal
Dea-van-Seagal
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Oh, wat is dit dan? De youtube community had mij doen geloven dat alleen microsoft mensen ontsloeg in de entertainment industry..

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Je zou denken dat Disney nu 1 miljard over zou hebben sinds dat de deal met OpenAI niet door gaat of willen ze dit geld niet in echte mensen investeren?

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl11 Commander
5 uur geleden

Wat beroerd.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
5 uur geleden

Zuur maar ja je ziet het overal, veel ontslagrondes overal omdat er tijdens Covid tijd veel werkplekken zijn gekomen. Wordt nu weer op ingekort.

0
Avatar Coola
Coola
lvl13 Meta Builder
6 uur geleden

Dat niemand veilig is met zijn baan is in ieder geval wel duidelijk

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl11 Commander
6 uur geleden

Jammer ondanks het Toy Story succes.

0
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