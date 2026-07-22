Nieuwe ontslagronde bij Disney, vooral Pixar getroffen
Ondanks goede recensies voor Hoppers en Toy Story 5, gaat het niet zo goed bij Pixar. Disney heeft namelijk een nieuwe ontslagronde aangekondigd en de geliefde animatiestudio wordt niet gespaard.
Disney ontslaat honderden werknemers
Verschillende divisies van Disney worden getroffen door deze ontslagen en bij de filmtak is vooral Pixar het grote slachtoffer. Ook andere partijen worden getroffen: National Geographic, bijvoorbeeld, verliest ook banen. Volgens Disney maken de ontslagen deel uit van een bredere reorganisatie, waardoor het bedrijf efficiënter wil gaan werken (het gebruikelijke verhaaltje dat bedrijven gebruiken in zulke gevallen dus). Pixar had het sowieso al moeilijk de laatste jaren: alhoewel hun films misschien niet slecht bleken te zijn, missen ze toch wel een beetje de impact van weleer.
Pixar
We hopen dat alle getroffen werknemers spoedig terug op hun pootjes terechtkomen.
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Oh, wat is dit dan? De youtube community had mij doen geloven dat alleen microsoft mensen ontsloeg in de entertainment industry..
Je zou denken dat Disney nu 1 miljard over zou hebben sinds dat de deal met OpenAI niet door gaat of willen ze dit geld niet in echte mensen investeren?
Wat beroerd.
Zuur maar ja je ziet het overal, veel ontslagrondes overal omdat er tijdens Covid tijd veel werkplekken zijn gekomen. Wordt nu weer op ingekort.
Dat niemand veilig is met zijn baan is in ieder geval wel duidelijk
Jammer ondanks het Toy Story succes.